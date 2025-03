Auto Diesel bloccate, adesso non le vogliono manco vedere per strada: multe fuori controllo | Si accorciano i tempi della rottamazione

Da questo momento in poi, le automobili Diesel non le vogliono nemmeno vedere in strada, ormai fioccano multe da tutte le parti.

L’inquinamento è una piaga che ormai da diversi anni si sta cercando di contrastare con tutte le propria forze. Le automobili sono considerate come le maggiori responsabili di un’aria che è spesso irrespirabile, proprio per questo motivo sono state introdotte le moderne automobili elettriche, su cui il mercato sta puntando veramente molto.

In un susseguirsi di modifiche e di sviluppi, i motori diesel sono finiti sotto accusa, per il loro essere troppo inquinanti, con un carburante che ha un livello di emissioni molto elevato. Se in precedenza il termine per l’eliminazione degli stessi dal mercato era posta al 2035, ora i tempi sono stati abbreviati.

Le politiche ambientali europee hanno spinto sull’acceleratore e il processo di transazione si sta velocizzando in maniera quasi del tutto inattesa.

Le nuove regole parlano chiaro, il limite di tempo è già finito e nell’arco di pochi mesi si dirà addio in maniera definitiva alle vetture con motore diesel, chi ne è proprietario dovrà provvedere velocemente a scegliere altri carburanti evitando problematiche.

Stretta sulle auto diesel: restrizioni e multe da record

Le amministrazioni nazionali e locali stanno valutando l’adozione di misure specifiche che vedono a limitare l’utilizzo delle automobili diesel, soprattutto per quello che riguarda i centri urbani. Le zone a traffico limitato, che erano presenti solo in alcuni luoghi di grande interesse per le città, ora sono state allargate a buona parte del tessuto urbano e i cittadini non potranno più utilizzare le loro automobili. Le multe per coloro che non rispettano il veto, sono veramente molto elevate e questo sta scoraggiando tutti dal non rispettare le nuove regolamentazioni.

I motori diesel in questo clima che, deferimmo quasi ostile, stanno avendo la peggio. Destinate a scomparire dal mercato, intanto hanno subito un notevole deprezzamento, con un numero sempre minore, di persone che si dicono disposte all’acquisto, anche considerando che i bonus concessi sono destinati a coloro che decidono di acquistare elettrico e ibrido.

Verso il 2035: il futuro delle auto diesel è segnato

L’Unione Europea ha ormai deciso che nel 2035 non sarà più possibile vendere automobili nuove con motore termico, comprese le diesel. Quindi l’industria automobilistica si deve adeguare a tutto questo, proponendo motori alternativi. Ma nonostante ciò, le automobili diesel continueranno a circolare, nonostante le numerose restrizioni. Mentre le nuove tecnologie fanno il loro ingresso nel mercato automobilistico, le città decidono di porre limiti all’utilizzo delle automobili diesel. Bologna e si prevede che lo faranno anche altre città, ha deciso di limitare l’utilizzo di tali vetture, soprattutto se piuttosto datate, nel caso in cui il tasso di inquinamento raggiunge livelli troppo elevati.

Una provvedimento che ha già suscitato numerose polemiche, ma che sembra essere l’unico possibile per riuscire a ripulire l’aria delle nostre città. Si chiede quindi attenzione a eventuali divieti cittadini, per non rischiari di incorrere in sanzioni.