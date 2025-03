BLOCCO totale delle strada, per l’Emergenza Nazionale nessuno potrà muoversi in questi giorni: scatta il piano straordinario del Ministero

Il dramma del lockdown appartiene al passato, ma le cronache dal mondo tornano a farci tremare: i poteri del Governo.

Sono passati cinque anni da quel giorno che cambiò la nostra vita per sempre e non solo per i due fatidici mesi in cui non ci restò che augurarsi che andasse tutto bene.

Il 9 marzo 2020, due giorni prima che l’Oms dichiarasse lo stato di pandemia mondiale, il Governo italiano decretò il lockdown a causa del dramma dilagante chiamato Coronavirus.

Per poco meno di 60 giorni ci fu impedito di uscire di casa, se non per le attività strettamente necessarie e comunque solo se muniti della famosa autocertificazione.

Da quel giorno nulla fu più come prima. Per le conseguenze del virus, ma anche perché molti italiani dovettero familiarizzare con una novità assoluta: la privazione della propria libertà.

Rischio nuovo lockdown? Facciamo chiarezza su cosa dice la legge

Proprio in questi giorni l’escalation della tensione sul fronte della guerra russo-ucraina ci sta facendo tenere il fiato sospeso, nel timore che le conseguenze di quel massacro possano arrivare fino alle nostre latitudini, non solo dal punto di vista economico-politico.

Il terrore legato all’allargamento del conflitto rischia di far tornare alla nostra memoria racconti che avevamo ascoltato solo dai nostri nonni risalenti ai tempi delle Guerre Mondiali. Ciò che possiamo fare è solo rimanere in attesa di eventuali decisioni da Palazzo Chigi. È bene ricordare comunque che in quel marzo 2020 le istituzioni non compirono alcun atto illegittimo.

Divieto di circolazione e stato di emergenza: i poteri del Governo

È infatti facoltà del Governo emettere divieti di circolazione dovuti a situazioni di emergenza quali allerta meteo, inquinamento o attacchi terroristici. A dirlo è l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, quella che regolamenta le situazioni in cui viene dichiarato lo stato di emergenza, che per legge può avere una durata massima di 90 giorni prorogabile di regola per una sola volta per ulteriori 60.

Proprio in seguito alla pandemia di Coronavirus lo stato d’emergenza fu tuttavia eccezionalmente prorogato più volte, fino al 31 marzo 2022. L’augurio è che questi diventino ricordi sempre più sbiaditi nel tempo, così come quelli della strage di Chernobyl, nel 1986, o dell’attentato alle Torri Gemelle, nel 2011. Due scenari drammatici che, in quanto calamità naturale e attacco terroristico, avrebbero autorizzato il Governo, in presenza di particolari rischi per i cittadini, a decretare il divieto di circolazione.