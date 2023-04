Cambio di design per la prossima Mercedes?

Mercedes al lavoro per portare aggiornamenti sulla W14 ma non solo: già si pensa alla monoposto 2024 e a un design più pulito

La Mercedes sta lavorando molto per tentare di revitalizzare la W14 ma nel frattempo si pensa già al futuro. Si sta parlando della futura W15, il quale dovrà dare una sterzata alla casa tedesca. Il direttore tecnico del team, James Allison, ha escluso che il design della prossima Mercedes sarà più “pulito”. Sebbene il team principal Toto Wolff abbia parlato di un chiaro cambio di filosofia della monoposto, Allison non crede che ci sia bisogno di un totale rinnovamento, soprattutto nel confronto con i rivali: “Non credo che nessuno di noi considererebbe positivo un cambio totale di filosofia e di design della monoposto”, ne parla così James Allison a Motorsport.com.

Allison: “Non c’è magia in questo sport”

Nella sua intervista, Allison ha parlato di quello che si aspetta dalla prossima monoposto targata Mercedes e non solo: “Cercheremo di migliorare il bilanciamento della vettura. Penso che non ci sia la fuori un’auto con un equilibrio perfetto. Cercheremo anche di aggiungere carico aerodinamico alla macchina e di non aggiungere troppa resistenza aerodinamica. Anche sulle sospensioni avremo del lavoro da fare. Ma anche qui non c’è molto che possa portare innovazioni, tutte le cose che renderebbero la nostra auto più veloce, renderebbero più veloce anche le altre monoposto in griglia.”

Il direttore tecnico, da poco ritornato a far parte della famiglia Mercedes, si sta dando da fare per cercare di sviluppare bene la prossima monoposto: “Se il regolamento cambia ovviamente tu devi cambiare con loro, ma l’ingegneria riguarda l’iterazione. E, con ogni probabilità, se fai a pezzi le cose, getterai quanto di buono fatto. Il trucco? Non c’è niente di magico in Formula 1, ma si tratta di apportare miglioramenti il più rapidamente possibile rispetto agli altri team”.

Lorenzo Apuzzo