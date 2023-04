UFFICIALE: GP Azerbaijan in calendario fino al 2026

Il Gran Premio dell’Azerbaijan si assicura la presenza nel campionato di Formula 1 per i prossimi anni, rinnovando il contratto fino al 2026

Il Circus ha annunciato che il Gran Premio dell’Azerbaijan rimarrà in calendario fino al 2026, grazie alla firma di un nuovo accordo triennale. Il circuito cittadino di Baku, con i suoi 6 chilometri e 20 curve, è uno dei più veloci del calendario. Un tracciato molto tecnico, in cui la precisione dei piloti è messa costantemente alla prova. Nessuno dei protagonisti della Formula 1 degli ultimi anni è riuscito a imporsi in maniera inequivocabile tra le strade di Baku. Questo ha reso la gara sempre imprevedibile e spettacolare.

In questa stagione, l’Azerbaijan ospiterà il primo dei sei weekend sprint previsti in calendario. Inoltre, è il primo evento con il nuovo format approvato di recente dai vertici della Formula 1. Il nuovo regolamento per i fine settimana con la gara veloce prevede che l’intera giornata di sabato sia dedicata alla Sprint, con qualifiche “Shootout” e a seguire la gara. In merito al Baku City Circuit, Stefano Domenicali afferma: “E’ un circuito incredibile, molto apprezzato dalla Formula 1. Il tracciato regala sempre grandi emozioni e ha ospitato alcune delle gare più entusiasmanti degli ultimi anni. Siamo lieti di poter estendere la collaborazione”.

Un orgoglio per Baku

Molto felice si dice anche il Ministro dello Sport e della Gioventù dell’Azerbaijan, che aggiunge: “Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con la Formula 1. Il Gran Premio qui da noi, nel corso degli anni, ha sempre regalato sorprese e colpi di scena. Da quando abbiamo ospitato l’evento per la prima volta nel 2016, l’impatto economico, sociale e culturale di questo sport sulla nostra città e sul nostro Paese è andato sempre aumentando“.

Gayibov infine conclude: “Il Gran Premio dell’Azerbaijan è motivo di grande orgoglio per noi e sono felice di sapere che potrà continuare a ispirare ed emozionare i nostri fan per altri tre anni. Le ultime sei gare disputate su questo tracciato sono state alcune tra le più belle e drammatiche nella lunga storia di questo sport. Inoltre, l’accordo sul prolungamento del contratto è stato raggiunto durante un fine settimana che vede Baku ospitare un numero record di fan provenienti da centinaia di Paesi, il che non fa che rendere questo momento ancora più speciale“.

