Cambio di corsia con la tecnica cinese: se vuoi essere sicuro che ti lascino passare non basta la freccia, serve la sportellata

La tecnica cinese del sorpasso fa discutere: così gli automobilisti diventano più aggressive e fanno a sportellate per il cambio di corsia.

Ben oltre la patente internazionale che consente di mettersi al volante di un’auto in molti paesi del mondo, con differenti regole, scritte o meno, alle quali bisogna abituarsi. Il caso più eclatante è quello del Regno Unito, dove si guida col volante a destra, quindi sulla sinistra.

Ma anche in Francia, dove è necessario farsi coraggio per entrare e circolare nelle enormi rotatorie delle loro città. Ciò che non è così noto è l’ultima regola stradale non scritta utilizzata in Cina, un paese tanto diverso quanto diviso.

Sull’isola di Hong Kong si guida sul lato sinistro della strada, come nel Regno Unito e in Australia, non a caso si sta parlando di un ex colonia britannica. Nella terraferma del paese con più abitanti al mondo, invece, il senso di marcia è a destra.

Ma qui si va ben oltre il rischio di restare coinvolti in pericolosi incidenti stradali. Ben oltre anche l’iconico ponte “Flipper”, una costruzione molto particolare che non fa altro che deviare il traffico. Senza che le macchine debbano per forza invertire la rotta. Fin qui tutto normale, nessuna novità di rilevante. Invece il trend è diverso. Molto diverso.

La tecnica cinese e una guida troppo aggressive

Sta facendo discutere e non poso la tecnica cinese del cambio di corsia, un sistema di corsia fuori obbligo un po’ brusco eppure funzionante. La manovra consiste nell’aprire di punto in bianco la porta della corsia in cui vogliamo entrare, in questo modo l’automobilista cinese avvisa l’intenzione di cambiare corsia in ogni caso. In questo caso consigliano addirittura di utilizzare l’indicatore di direzione dell’auto, anche se non sembra necessario se teniamo conto che con la portiera abbiamo già aperto lo spazio necessario e l’auto dietro sa perfettamente qual è la nostra intenzione.

Una tecnica sempre più utilizzata, oggetto di riflessioni in alcuni paesi europei, come la Spagna. La DGT spagnola, Direzione Generale del Traffico, una componente del Dipartimento degli interni spagnolo responsabile dell’esecuzione della politica stradale del governo nella rete di trasporto stradale spagnola, ha preso posizione.

Una manovra che porta a una sanzione

Secondo gli spagnoli questa manovra (nel loro paese) è considerata una guida spericolata che mette a rischio l’integrità di altri veicoli sulla strada, tradotto in sanzione amministrativa, sono circa 200 euro da pagare.

La tecnica cinese, espressione di un modo di guidare molto aggressive, in Spagna è una violazione molto grave a livello concettuale, da qui la sanzione amministrativa: se mentre apriamo lo sportello per il cambio di corsia, arriva una moto o una bicicletta, la classica sportellata produce danni. Fisici.