Calendario 2022 confermato: 22 gare previste

Il GP di Russia non verrà sostituito. Liberty Media conferma 22 gare in calendario

Dopo l’eliminazione della tappa russa di Sochi, in seguito alla decisione della Formula 1 di rescindere il contratto che la legava all’autodromo in Russia, la tappa prevista inizialmente per il weekend del 23-25 settembre non verrà sostituita. E’ questa la decisione ufficiale annunciata da Liberty Media: saranno dunque 22 le gare totali in calendario.

Un “buco” nella programmazione permetterà così ai team di prendere fiato e affrontare le restanti sei gare mancanti. Tre settimane separano infatti il GP di Monza e quello di Singapore. Certamente un sollievo dopo il tour de force estivo a cui saranno sottoposti tutti i team e i dipendenti del Circus.

Formula 1 will race at 22 Grands Prix in 2022#F1 https://t.co/nY6pfUaLvT — Formula 1 (@F1) May 18, 2022

Il calendario completo di questa stagione

Se inizialmente si credeva che la tappa cancellata sarebbe stata in qualche modo sostituita per rimanere sulle 23 gare previste, così non sarà. Già si consideravano le possibili piste sostitute di Sochi, come il Losail International Circuit in Qatar e Hockenheim, che si era seriamente proposta per ospitare il Gran Premio di Germania. Nessuna di queste avrà, per ora, davvero la chance di subentrare a campionato avviato.

Qui di seguito, i prossimi appuntamenti previsti per la stagione corrente:

Spagna, 20-22 maggio

Monaco, 27-29 maggio

Azerbaijan, 10-12 giugno

Canada, 17-19 giugno

Gran Bretagna, 1-3 luglio

Austria, 8-10 luglio

Francia, 22-24 luglio

Ungheria, 29-31 luglio

Belgio, 26-28 agosto

Olanda, 2-4 settembre

Monza, 9-11 settembre

Singapore, 30 settembre-2 ottobre

Giappone, 7-8 ottobre

Stati Uniti, 21-23 ottobre

Messico, 28-30 ottobre

Brasile, 11-13 novembre

Abu Dhabi, 18-20 novembre