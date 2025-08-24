Cadillac pronta al debutto? La possibile coppia piloti per il 2026

Per Cadillac F1 è pronta la coppia di piloti che correrà dal 2026 per il team

Cadillac F1 è pronta a firmare con Valtteri Bottas e Sergio Perez, coppia di piloti che correrà per il team nel 2026. La squadra, dopo aver ricevuto a marzo l’approvazione per entrare in Formula 1 dalla FIA e dalla Formula One Management, è pronta a unirsi alla griglia già dall’anno prossimo. Il capo del team, Graeme London, ha espresso la preferenza di avere almeno un pilota esperto per la stagione di debutto. L’annuncio relativo alla formazione della coppia dei due piloti previsti per la scuderia si prospetta per la prossima settimana, prima che riprenda la stagione 2025, al Gran Premio d’Olanda.

La scelta dei piloti

Il team americano alla fine ha scelto di dare priorità all’esperienza. La scelta sembra infatti essere ricaduta sulla coppia di piloti composta da Valtteri Bottas e Sergio Perez, che hanno perso entrambi il sedile alla fine dello scorso anno. I due sono pronti a portare in pista per il nuovo team, supportato da General Motors, un’esperienza accumulata di 527 partenze e 16 vittorie. Il pilota finlandese conta 10 vittorie ottenute con la Mercedes. Mentre il messicano ne conta cinque ottenute con la Red Bull e una con la Racing Point.

Questa line-up è attualmente quella più esperta disponile tra coloro che non corrono in Formula 1. Tra i piloti con esperienze recenti, la Cadillac ha valutato anche Mick Schumacher, Zhou Guanyu, Franco Colapinto, Jack Doohan, Felipe Drugovich, Jak Crawford e Frederik Vesti. La preferenza è ricaduta su Bottas, che dopo aver terminato il contratto con Sauber, quest’anno ha ricoperto il ruolo di pilota di riserva con la Mercedes. L’altro sedile, invece, sembra appartenere a Perez, che dopo aver concluso il contratto con la Red Bull si è preso un anno di pausa.

Ilaria Atzeni