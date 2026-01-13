Jack Doohan lascia Alpine: futuro in Super Formula

Jack Doohan saluta il team Alpine: lascia Enstone. Per la stagione 2026 correrà in Giappone, in Super Formula… o così sembra

Prodotto dell’Academy dell’Alpine fin dai suoi primi anni in Formula 2, Jack Doohan ha esordito ufficialmente in Formula 1 nel Gran Premio di Abu Dhabi 2024: tuttavia, il numero 7 ora lascia Enstone. Quello di Las Marina non fu un risultato sorprendente, 15° posto, tuttavia lo ha preparato alla stagione 2025, nella quale è diventato pilota titolare. Successivamente, però, Alpine ha ingaggiato numerosi piloti di riserva. Tra questi, Franco Colapinto, il quale è riuscito a sottrargli il sedile già dal Gran Premio di Imola.

Questo, soprattutto a causa delle scarse prestazioni iniziali. Nei suoi primi Gran Premi, l’australiano non ha mostrato qualità particolarmente rilevanti, sebbene non guidasse sicuramente una monoposto competitiva. Il suo miglior risultato è stato un 13° posto in Cina. In seguito a questi eventi, il team lo ha retrocesso al ruolo di pilota di riserva. Questa decisione è risultata molto difficile da accettare per il pilota del Queensland.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BWT Alpine Formula One Team (@alpinef1team)

L’addio del pilota e il comunicato da parte del team francese

L’australiano sta ora lasciando la scuderia di Enstone per intraprendere un nuovo percorso in Super Formula con Kondo Racing. Tuttavia, l’operazione non è stata ancora resa ufficiale in seguito agli incidenti avvenuti alla curva Degner 2 di Suzuka. Riguardo alla situazione del giovane ex Formula 1, Alpine ha rilasciato dichiarazioni ufficiali:

“Il BTW Alpine Formula One Team conferma di aver raggiunto un accordo reciproco con Jack Doohan per non continuare la sua collaborazione con il team per la stagione 2026 del campionato mondiale di Formula 1 FIA e consentirgli di proseguire altre opportunità di carriera. Jack è stato il primo membro dell’Academy Alpine a ottenere un posto da pilota nel team da quando ha debuttato nel Gran Premio di Abu Dhabi 2024. Il team ringrazia Jack per l’impegno e la professionalità dimostrata negli ultimi quattro anni, sia in pista che fuori, e gli augura il meglio per il futuro“.

Cipriano Cecoro