Button: “La personalità di Ricciardo sarebbe un problema”

Jenson Button afferma che Daniel Ricciardo darebbe filo da torcere a Lewis Hamilton se fossero compagni di squadra, a causa della sua personalità

Il campione del mondo 2009 ritiene che la forte personalità dell’australiano potrebbe essere pressante a livello psicologico per il suo connazionale, che attualmente non ha rivali all’interno della Mercedes. Button pensa che la personalità di Ricciardo appesantirebbe mentalmente Hamilton, visto che l’australiano in pista è un pilota molto competitivo. Fuori dalla pista invece è uno dei pochi che raramente perde il sorriso. Inoltre, Jenson prosegue dicendo che l’australiano è sicuramente un compagno di squadra ostico.

“Ricciardo sarebbe ostico specialmente a livello mentale per Lewis. Sarebbe in grado di essere molto veloce, ma al tempo stesso rilassato e inoltre riderebbe di tutto. Daniel è un vero personaggio, e so che dalla maggior parte dei piloti è considerato un compagno di squadra difficile“, ha dichiarato Button in un’intervista per il sito tedesco Motorsport Total. D’altra parte, sostiene che attualmente Valtteri Bottas non è abbastanza veloce per lottare con Hamilton per il titolo iridato.

HAMILTON DOVREBBE AVERE UNA CONCORRENZA PIU’ SERRATA

Nonostante il finlandese abbia dimostrato che è in grado di tenergli testa e anche di batterlo a volte, specialmente in qualifica, tuttavia, nel passo gara è molto indietro. Ciò è stato evidente in più di una gara in questa stagione 2020. “Bottas sa essere vicino in qualifica e talvolta riesce anche a batterlo, ma in termini di passo gara è molto lontano quest’anno. Lewis dovrebbe avere una serrata concorrenza, altrimenti tutto continuerà a essere come è adesso, cioè continuerà a vincere a oltranza”, ha proseguito l’inglese.

Infine, Button non vede motivo per cui la Mercedes debba cambiare la propria line up, poiché in Formula 1 tutto è più facile con un primo e un secondo pilota. “Non c’è motivo per cui la Mercedes debba cambiare qualcosa. Non puoi neanche biasimarli, perché tutto è più facile quando hai un pilota più veloce di un altro. Tutto quello che si può dire è che Lewis ha svolto il miglior lavoro possibile, e anche il team lo ha fatto. Rimangono imbattuti nell’era ibrida“, ha così concluso.