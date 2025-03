Buonuscita da 500.000€, lavori da 30 anni e adesso ti devono dare questo per liberarsi di te: la grande azienda regala soldi

C’è chi vede la pensione come un miraggio e chi per andarci diventa milionario: da oggi non lavorare più conviene.

La novità è che non è cambiato nulla. Almeno per quest’anno. Gli italiani e la pensione, argomento sempre scivoloso, ma soprattutto doloroso.

“Quanti anni ancora dovrò lavorare prima di godermi il meritato riposo?” la domanda è inevitabilmente la più gettonata per uomini e donne che hanno superato i 40 anni di servizio.

Che si tratti di accudire i nipotini o di concedersi quel viaggio rimandato per troppo tempo, tutti hanno diritto a dedicare una fetta della propria vita a qualcosa che non sia strettamente un dovere.

Per il 2025 in Italia i requisiti per la pensione sono gli stessi dell’anno precedente. Prima dei 67 anni, o dei 41 di contributi non ci sono speranze. Peccato non sia così ovunque.

In Italia l’età della pensione non arriva mai? I vicini di casa inventano la ‘liquidazione d’oro’

Già, perché l’Italia non sarà la locomotiva dell’Unione Europea, gli equilibri del mondo non passeranno dal Belpaese, eppure qui si lavora di più e più a lungo anche rispetto alle nazioni-guida. Un esempio arriva dalla Germania.

Proprio in una delle nazioni trainanti l’economia del Vecchio Continente l’età pensionabile è di 66 anni, che scende a 63 se si accetta una riduzione dell’assegno. Ma non è finita perché una delle più grandi case automobilistiche del mondo ha pensato di confezionare dei veri e propri pre-pensionamenti dorati.

Il colosso dell’automotive deve risparmiare: la buonuscita per togliere il disturbo è da urlo

Come riportato dal quotidiano economico ‘Handelsblatt’, Mercedes starebbe offrendo buonuscite da sogno ai dipendenti con più anzianità. Le cifre? Oltre 500.000 euro per un team leader di 55 anni con 30 di carriera e stipendio lordo mensile da 9.000 euro. Se invece hai “solo” 45 anni, 20 di anzianità e una busta paga da 7.500 euro lordi puoi andare a casa con 300.000 euro.

A determinare la svolta è stata una serie di motivi. Detto che la transizione ecologica ha costretto anche i colossi a rivedere molti piani e a non avere certezze sul futuro il “peccato originale” è il congelamento dei posti fino al 2034 deciso da Mercedes qualche tempo fa, che ha reso impossibili le uscite forzate. L’unica alternativa era quindi proporre buonuscite invitanti. Le linee di produzione non verranno comunque toccate, gli operai resteranno al proprio posto e ad essere “accompagnati all’uscita” saranno solo gli impiegati. “Intendiamo procedere in modo socialmente responsabile ed equo” fanno sapere da Stoccarda. Gli italiani emigrati da quelle parti decenni fa hanno sempre meno motivi per rimpiangere la scelta fatta…