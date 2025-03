Dramma ISEE, se hai figli devi vendere l’auto | Altrimenti ti obbligano a restituire tutti i bonus con gli interessi

Un vero e proprio dramma, coloro che hanno figli ma anche un’automobile, sono costretti a venderla per non restituire i bonus.

Nel mese di gennaio le famiglie italiane sono state chiamate a provvedere al rinnovo dell’ISEE, il documento che può essere o compilato in piena autonomia, ovvero richiesto prezzo i patronati che sono presenti nella propria città è utile per avere sotto controllo la situazione reddituale del nucleo.

Come in molti sapranno il modello ISEE viene richiesto alle famiglie italiane al fine di accedere ai bonus economici, avere dei benefici fiscali e non solo. Richiesto dalle scuole, mense, associazioni sportive, spesso avere un ISEE ridotto aiuta a non dover pagare l’intero prezzo dei servizi.

Nelle ultime settimane però, si è diffusa una notizia che sta mandando tutti nel panico. A beneficiare maggiormente di un ISEE basso dovrebbero essere coloro che hanno 1 o più figli, ma se si ha un’automobile, si potrebbe essere costretti a venderla, la nuova misura sta mandando tutti nel terrore.

Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Modelli ISEE avere le idee chiare è importante

In genere ci si trova a parlare di ISEE in maniera generale, ma in realtà, anche solo curiosando sul portale INPS ci si rende conto che ci sono diversi modelli, ognuno dei quali sarebbe importante per poter avere accesso ad alcuni benefici specifici. Ad esempio, chi ha un familiare che ha bisogno di assistenza sanitaria residenziale, il modello da compilare è quello dell’ISEE socio sanitario, forse quello più complicato, considerando che in esso sono inserite anche percentuali dei redditi degli eredi.

Nel momento in cui ci si reca negli uffici addetti per la compilazione dell’ISEE, viene richiesto per cosa serve e questo permette di avere una specifica inquadratura a riguardo. Quello che risulta importante è fornire le indicazioni corrette in merito all’ISEE, indicando il nucleo familiare, eventuali automobili possedute e gli estremi dei conti correnti.

ISEE e automobili, attenzione al valore

All’interno dell’ISEE occorre inserire le targhe di vetture di proprietà. Le automobili con cilindrata al di sopra dei 1600 cc vanno ad influire sul valore finale dell’ISEE, in quanto esse sono da considerare come dei beni mobili che costituiscono parte del patrimonio familiare. Quindi possedere una vettura pompa il valore ISEE.

Quando tale indicazione supera delle specifiche somme, si rischia di perdere gli aiuti economici di cui si beneficia. Si ricorda che lo stesso Assegno Unico, concesso alle coppie con figli, si basa sul valore del reddito familiare, quindi attenzione.