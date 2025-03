Addio Tesla, le nuove elettriche cinesi extra lusso costano 14.000€: i modelli arrivano in Italia da questa data

Il futuro dell’industria automobilistica elettrica sarà sempre più influenzato dalla Cina e da aziende come BYD

L’ascesa della Cina nel mercato dei veicoli elettrici (EV) ha raggiunto un punto di svolta significativo, con BYD che ha superato Tesla in termini di vendite globali nel quarto trimestre del 2024.

Questo risultato storico segna un cambiamento sismico nel panorama automobilistico, segnalando l’emergere della Cina come potenza dominante nel settore dei veicoli elettrici.

Nel 2024, BYD ha registrato un fatturato di 107,2 miliardi di dollari, superando i 97,7 miliardi di dollari di Tesla. BYD prevede di arrivare nel 2025 a una cifra tra i 5 e i 6 milioni di veicoli venduti.

Questo sorpasso è il risultato di una strategia aggressiva, che punta su modelli innovativi basati su un sistema di ricarica ultra-rapido, che consente di ricaricare un veicolo in tempi brevissimi, superando di gran lunga gli standard attuali.

Le ragioni del successo di BYD

Il sorpasso di BYD su Tesla segna l’inizio di una nuova era per il mercato delle auto elettriche. La Cina si candida a diventare il leader globale del settore, grazie a aziende come BYD, che offrono prodotti innovativi, di qualità e a prezzi competitivi. Questo rende le auto elettriche accessibili a un’ampia fascia di consumatori. La BYD si caratterizza per una forte presenza sul mercato interno cinese, il più grande mercato di auto elettriche al mondo.

La Casa cinese ha una massiccia capacità di investimento in ricerca e sviluppo, che hanno portato alla creazione di tecnologie all’avanguardia soprattutto per quanto riguarda le batterie. La ricarica rapida consente di raggiungere i 400 chilometri di autonomia in soli 5 minuti. Inoltre, con una strategia di integrazione verticale, che consente a BYD di controllare l’intera filiera produttiva, dalle batterie ai veicoli finiti, BYD é uno dei leader più competitivi per Tesla.

L’elettrico BYD che strizza l’occhio al mercato

BYD si appresta a sbarcare in Europa con una gamma di auto elettriche dal design moderno e dalle prestazioni elevate. L’ingresso di BYD nel mercato italiano potrebbe avere un impatto significativo, stimolando la concorrenza e accelerando la transizione verso la mobilità elettrica. Tra i modelli più attesi, spiccano alcuni modelli extra lusso a partire da 14.000 euro come nuova berlina Han L e la suv Tang L.

Entrambi i veicoli offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono dotati di tecnologie all’avanguardia, come sistemi di guida autonoma e batterie di ultima generazione. Secondo alcune voci la data di arrivo dei nuovi modelli in Italia potrebbe interessare la seconda metà del 2025.