Buon compleanno Valtteri Bottas!

Felice compleanno Valtteri Bottas, che oggi compie 32 anni: riuscirà a farsi un regalo e festeggiare con un’ottimo GP del Belgio?

Il 28 agosto 1989, a Nastola piccolo paese Finlandese, nasce il secondogenito della famiglia Bottas, Valtteri. La famiglia in quel momento non lo sa ma il nuovo arrivato sarà il terzo finlandese(10 vittorie) per vittorie in Formula 1, dopo due eroi nazionali come Kimi Raikkonen e Mika Hakkinen, correndo per due delle scuderie più titolate della storia della regina del motorsport: Williams e Mercedes. Buon 33 compleanno Valtteri Bottas.

La carriera del Finlandese

Il Woodman della Formula 1 è nel circus dal 2012, avendo sostituito Bruno Senna nelle prove libere, 15 su 20 disponibili. Dopo un difficile debutto inizio in Williams, nel 2013, riuscendo a raggiungere la zona punti solo una volta. Il 2014, con compagno di scuderia il veterano Massa, e con i nuovi motori ibridi Mercedes, il finnico, e la Williams, si dimostrano competitivi, riuscendo a conquistare i primi podi. Nel 2015, Bottas conquista 2 podi, e la quarta piazza in classifica mondiale. Nel 2016 la Williams perde di competitività con un solo podio conquistato durante la stagione, terzo posto del finnico al GP di Gran Bretagna. Durante il suo periodo nella scuderia di Grove, il finlandese, ha mostrato il suo potenziale di ottimo pilota e di futura stella in Formula 1.

Nel 2017, a causa del ritiro del campione del mondo Nico Rosberg, diventa un nuovo pilota Mercedes. Durante quest’annata riuscirà a vincere la sua prima gara, in Russia, e conquisterà ben 13 podi, piazzandosi terzo in classifica mondiale. La stagione seguente sarà avara, infatti il finlandese conquisto solo 8 podi e 0 vittorie. Il 2019 e il 2020 saranno i migliori anni della carriera di Bottas, infatti in queste due stagione si piazzerà al secondo posto della classifica irridata. In questo periodo il finlandese si dimostrerà un’ottimo secondo pilota, aiutando molto spesso la scuderia e Hamilton nel proprio dominio.

Dal 2022 si trova in Alfa Romeo, ereditando il sedile, che fu, del connazionale Kimi Raikkonen. In questa stagione il finlandese ha il compito di far da chioccia al giovane compagno, Zhou. Dopo un’ottima sesta posizione in Bahrain e un ritiro in Arabia Saudita è riuscito ad andare a punti per cinque GP di fila, però in questo momento il finlandese si trova in una striscia di 4 risultati negativi. Bottas si ritrova in nona posizione, a quarantasei punti, in classifica iridata.