Perez e Sargeant chiedono un cambio di regolamento nell’assegnare i punti di penalità durante questa lunga stagione di Formula 1

La sospensione per una gara dopo aver accumulato 12 punti di penalità sulla licenza in un anno inizia a preoccupare non pochi piloti. L’anno scorso l’unico a essersi avvicinato pericolosamente a questa cifra è stato Pierre Gasly. Quest’anno è la volta di Kevin Magnussen, che dopo le gravi infrazioni durante la gara di Miami ha raggiunto quota 10 punti. Dovrà dunque stare molto attento nei prossimi appuntamenti della Formula 1. Subito dopo il pilota danese ci sono Sargeant e Perez, entrambi a 8 punti, secondo i quali è necessario un cambio di regolamento al più presto.

Qualcosa deve cambiare

Il pilota americano è stato colpevole, secondo la FIA, di aver commesso un’infrazione in periodo di Safety Car durante il Gran Premio di Cina e punito con due punti di penalità. Ma il pilota della Williams ritiene che, con le infrazioni alla guida più gravi che non vengono punite con punti patente, il sistema sia diventato una “barzelletta”: “Penso che la mia penalità in Cina sia stata estremamente frustrante. Non si è rigorosi in questo modo. Essere stato penalizzato per quello che è successo è stato un po’ uno scherzo”.

“Penso che durante il fine settimana accadano cose molto peggiori per le quali si può essere rimproverati. In qualifica ho avuto piloti che hanno rallentato davanti a me, per poco non hanno avuto enormi incidenti e non è successo nulla. Ma poi quando taglio una linea che non riesci nemmeno a vedere nello stesso momento di qualcun altro, prendi due punti di penalità. Penso che questa non sia la strada giusta“.

Prima del Gran Premio di Miami, Perez era in testa alla classifica dei punti di penalità. Il messicano ha sottolineato come, al di là del discorso sanzione, il calendario stia diventando sempre più lungo per cui anche pochi punti sulla patente possono davvero fare la differenza: “Penso che già le penalità, a volte, abbiano conseguenze importanti. Aggiungere dei punti di penalità, dato che ora abbiamo più gare da gestire, è qualcosa che sicuramente dovrebbe essere preso in considerazione e rivisto. Speriamo che in futuro si possa rivedere la questione“.

Punti di penalità per pilota nella stagione 2024

Kevin Magnussen 10 punti Sergio Perez e Logan Sargeant 8 punti Lance Stroll 7 punti Fernando Alonso 6 punti Lewis Hamilton e George Russell 4 punti Yuki Tsunoda 3 punti Hulkenberg, Zhou, Verstappen, Bottas, Ricciardo 2 punti Carlos Sainz 1 punto Norris, Gasly, Albon, Leclerc, Ocon, Piastri 0 punti

Alice Lomolino