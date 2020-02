Brown spera che si trovi una soluzione per il Coronavirus

Zak Brown ammette di essere preoccupato, nonostante la Formula 1 sta monitorando la situazione, in quanto Cina e Vietnam condividono un confine. Se da una parte la Formula 1 ha comunicato all’inizio di questa settimana che il Gran Premio della Cina verrà rinviato, dall’altra non si ha alcuna notizia di rinvio per quanto riguarda il Gran Premio inaugurale del Vietnam. Le autorità del Vietnam hanno isolato il comune di Son Loi, un’area colma di villaggi in cui risiedono circa 10.000 persone.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak

F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event

We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV

