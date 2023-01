Brown: “La F1 non è noiosa nonostante il dominio di sole tre squadre”

C’è la speranza in Formula 1 che un nuovo ciclo di regole sia ciò che è necessario per avvicinare la griglia e favorire più sorpassi

L’idea generale è che dare a ogni squadra un foglio di carta bianco per progettare un’auto secondo regolamenti completamente nuovi potrebbe dare a un pilota inesperto, una possibilità di lottare per il titolo o far inciampare un leader affermato e metterlo fuori combattimento: vedasi Brawn 2009 e Mercedes 2022, rispettivamente. Nonostante il dominio di sole 3 (2) squadre, la stagione F1 2022 non può essere definita noiosa per Brown.

Tuttavia, la convergenza delle prestazioni si ottiene al meglio lasciando maturare il set di regole in modo che le grandi squadre raggiungano la fine del loro ciclo e consentano ai piloti del mid field di recuperare il ritardo rispetto ai top team.

Per il 2022, dopo un lungo periodo di ricerca (e ulteriormente ritardato di un anno a causa della pandemia di COVID-19), la F1 ha reintrodotto l’aerodinamica dell’effetto suolo nel campionato per la prima volta dagli anni ’80, con la speranza che il modo in cui il carico aerodinamico si crea – attraverso il sottoscocca – renderebbe molto più facile il sorpasso poiché l’aria turbolenta proveniente da un’auto che precede sarebbe significativamente ridotta.

Mentre le corse sono sicuramente migliorate con oltre 700 sorpassi durante la stagione, rispetto ai circa 500 del 2021, le regole hanno ulteriormente rafforzato il vantaggio di Red Bull, Ferrari e Mercedes. Dei 66 posti sul podio del Gran Premio disponibili durante la stagione, questi tre team ne hanno conquistati 65. Tuttavia, il caposquadra dell’unica squadra che ha impedito una piazza pulita tra i podi non crede che questo significhi che la F1 è “noiosa” nonostante il dominio.

Brown: le stagioni dominanti di Michael erano la F1 più noiosa

“Penso che i regolamenti abbiano bisogno di tempo per andare a regime”, ha detto Zak Brown in un’intervista esclusiva. McLaren ha impedito la piazza pulita grazie al terzo posto di Lando Norris a Imola nel quarto round del 2022.

“Se torno a quando [Michael] Schumacher dominava, le gare erano uno sbadiglio fin dall’inizio, mentre queste [gare] erano tutte entusiasmanti. Sembravano e si sentivano molto più eccitanti di quanto i risultati sembrino sulla carta. Questa F1 è tutto eccetto che noiosa”.

“Allo stesso tempo, tutti i nostri concorrenti sono saliti sul podio nel 2021 e siamo stati l’unico team a ottenerne uno al di fuori dei tre grandi [nel 2022]”, ha aggiunto Brown. “Siamo più vicini alla Mercedes, perché hanno lo stesso motore, e quindi, sono un paragone ma eravamo più lontani da pole position rispetto a quanto eravamo nel 2021″.

Anche se la McLaren ha vinto una gara – ironia della sorte, nella gara di casa della Ferrari a Monza – un punteggio più consistente ha permesso alla squadra italiana di andare avanti e conquistare il terzo posto con 48,5 punti. Tuttavia, mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz erano in lotta per il titolo per la maggior parte della stagione 2022 con la F1-75, la McLaren è rimasta dove aveva concluso la stagione precedente, ancora mid field.

McLaren ancora lontana dal cambiamento

Nonostante la delusione di vedere i loro vicini e vecchi rivali tirare avanti, questo non influisce su Brown, che crede che la Ferrari in lotta con la McLaren sia stata un miraggio in primo luogo. “Ferrari ha avuto tutti gli strumenti per produrre il tipo di macchina da corsa che ha prodotto quest’anno, [come] la galleria del vento, hanno tutte le loro attrezzature”, dice Brown. La McLaren è effettivamente scivolata al quinto posto nella classifica del 2022 quando Alpine ha scavalcato la squadra di Woking, con la squadra ostacolata da una stagione sotto la media per Ricciardo, che non è riuscito a eguagliare l’abilità di Norris nella guida della difficile MCL36. Sarà sostituito dal debuttante Oscar Piastri per la prossima stagione, con ulteriori cambiamenti nel senior management della McLaren dopo la partenza di Andreas Seidl come Team Principal per diventare CEO della Sauber prima dell’ingresso dell’Audi nel 2026.

È stato Seidl a spingere per gli aggiornamenti delle infrastrutture al McLaren Technology Center quando ha assunto il suo incarico nel 2019, con il team che attualmente utilizza la galleria del vento della Toyota a Colonia.

Dopo la partenza di Seidl e la promozione di Andrea Stella a capo squadra, Brown ritiene che la McLaren abbia solo bisogno che entrambi i grandi progetti vengano avviati per progredire.