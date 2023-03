Briatore: “Alonso ha salvato il team. Niente a che vedere con Vettel”

Briatore fiducioso del “suo uomo” Alonso

Flavio Briatore assicura che, dopo quanto dimostrato dall’Aston Martin nei primi due Gran Premi, il rischio che Alonso ha corso per impostare la rotta con il team di Silverstone è valso la pena. L’italiano ricorda che l’AMR23 deve ancora evolversi e sostiene che, insieme all’entusiasmo di Alonso, è fiducioso che arriverà una vittoria per l’asturiano.

Fernando Alonso ha firmato la scorsa estate con l’Aston Martin. Una decisione che molti hanno considerato folle per la prestazione del team di Silverstone all’inizio del 2022, ma che, come spiega Flavio Briatore, ha rappresentato una grande opportunità per il due volte iridato.

“A 41 anni è più veloce di un ventenne. Dicevano che era troppo vecchio, che non era un uomo di squadra… Sciocchezze. Dategli solo una macchina e lui porta risultati, è eccezionale”, Briatore ha assicurazioni in dichiarazioni pubblicate

Briatore: “Alonso ha un’ambizione mai vista prima, niente a che vedere con Vettel”

“Abbiamo condiviso la decisione, abbiamo rischiato, ma ne è valsa la pena . Ci hanno offerto un contratto di due anni mentre altri, con la scusa dell’età, solo uno. Sapevamo che Lawrence Stroll stava formando una grande squadra, abbiamo visto la voglia di cambiamento che non c’era, ad esempio, in Alpine“, ha sottolineato.

Così, l’Aston Martin è diventata la squadra rivelazione del 2023 e Alonso ha firmato uno dei suoi migliori inizi di stagione , ma Briatore ricorda che l’AMR23 deve ancora evolversi, quindi c’è spazio per migliorare.

La sanzione di Verstappen e Alonso: “È dolorosa, ma anche necessaria”

Max Verstappen ritiene necessario penalizzare i piloti che non si posizionino bene nella casella di partenza, come accaduto con Fernando Alonso nel GP dell’Arabia Saudita. L’attuale campione del mondo sottolinea che questa controversia è simile a quando il giro più veloce viene perso a causa dei limiti della pista e, a volte, non ci sono prove del fatto che siano diventati tempo o meno.

“L’Aston Martin è ancora una macchina ‘vergine’, vedremo quanto potrà crescere con l’evoluzione. Gli altri devono ancora capire i loro problemi. Fernando ha una macchina facile da capire e da guidare, se ne ha la possibilità per vincere, non la lascerà scappare “, ha commentato.

L’italiano, inoltre, ha messo in luce la motivazione di Alonso, che secondo lui è la chiave del passo in avanti che la squadra ha dato. “Fernando ha portato un entusiasmo e un’ambizione mai visti prima, niente a che vedere con il periodo di Vettel . Serve anche quello per battere Ferrari e Mercedes”, ha sottolineato per chiudere.