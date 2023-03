Alpine chiederà modifiche alla FIA sulle regole di posizionamento in griglia

Alpine chiede un confronto alla FIA dopo quanto è accaduto nel GP del Bahrain a Esteban Ocon e al GP dell’Arabia Saudita a Fernando Alonso nelle fasi di partenza, con entrambi costretti a scontare penalità

Alpine spera che la FIA si sia resa conto dell’errore commesso nelle prime due gare. Ebbene, nonostante la stagione sia ancora all’inizio, la carne sul fuoco è davvero molta. Uno degli aspetti da analizzare e quanto è successo nelle fasi di partenza dei primi due Gran Premi. Ad essere coinvolti spiacevolmente sono stati Esteban Ocon e Fernando Alonso. Entrambi si sono posizionati in modo non corretto nella griglia di partenza, il pilota francese al via del GP del Bahrain mentre il pilota spagnolo nel GP dell’Arabia Saudita, scontando ambedue una penalità.

La decisione è dovuta ad una nuova introduzione all’interno del regolamento risalente al 2022. Essa cita “‘la monoposto deve posizionarsi nella casella assegnata in griglia e nessuna parte delle sue linee né pneumatici devono trovarsi al di fuori al momento del segnale di partenza”. Una procedura che in questa stagione sarà duramente monitorata, motivo per cui già al secondo appuntamento della stagione, vi sono già penalità. Una mossa non facile per un pilota, non avendo una visuale alquanto completa, può ritrovarsi spesso in una posizione non corretta

Alpine riuscirà nel suo intento?

A seguito delle penalità riportate, il direttore sportivo della scuderia francese, Alan Permaine, ritiene che sia opportuno che FIA apporti delle modifiche sulle modalità di partenza. Il direttore sportivo ha difatti dichiarato: “Nessuno trae vantaggio dall’essere 10 centimetri più avanti da una parte o dall’altra. Non so se sarà rivisto, ma dare sanzioni simili ai piloti che non possono vedere le linee nel momento del posizionamento, mi sembra fin troppo duro e inutile. “

“Esteban si è concentrato su questo per tutta la settimana. Appena si è ritrovato in griglia oggi non aveva idea se si fosse posizionato per bene, non puoi vederlo” ha dichiarato. Alpine spera che questa procedura sia rivista nella prossimo consiglio sportivo di Formula 1 e FIA affinché vengano apportate le giuste modifiche. Ci saranno altri team che si alleeranno insieme alla scuderia francese in merito a questo spiacevole inconveniente di cui sono soggetti tutti i piloti in griglia?