Brawn: “Le qualifiche sprint possono avere altre sfumature”

Secondo Brawn, il nuovo format di gara che comprende le qualifiche sprint, a partire dalla prossima stagione, potrebbe assumere delle sfumature diverse

Quest’anno la Formula 1 ha introdotto un nuovo format del weekend di gara, provando a regalare nuove emozioni. Il grosso cambiamento riguarda la giornata del sabato, dove vengono aggiunte al programma le cosiddette “qualifiche sprint“. A partire dalla prossima stagione, il nuovo format verrà proposto in sei appuntamenti diversi del calendario 2022, il doppio rispetto quest’anno. Tuttavia, le prove effettuate nel 2021 sembrano aver sollevato qualche dubbio e qualche criticità. Dunque, come migliorare il format e renderlo più eccitante?

Parte del cambiamento potrebbe riguardare il sistema di assegnazione dei punti. Nello specifico, si pensa che potrebbe essere una buona idea dare maggiori premi ai piloti che ottengono buoni riguarti nella sprint race. Se apportassero questo cambiamento in uno dei weekend decisivi per la lotta al titolo, ciò aiuterebbe il pilota che trae vantaggio dalla giornata di sabato, riducendo l’attesa per la gara della domenica. Questo scenario impatterebbe sul pubblico, che invece aspetta gare imprevedibili in cui tutto può succedere e nulla è già stato scritto.

BRAWN: “SE CI FOSSE UNA LOTTA AL TITOLO DURANTE LA GARA SPRINT SAREBBE ECCITANTE”

Tuttavia, l’amministratore delegato della Formula 1 non si lascia scoraggiare da queste prospettiva. Secondo Ross Brawn, il nuovo format di gara con le qualifiche sprint potrebbe assumere sfumature diverse nel corso della prossima stagione. Ai microfoni di GPFans ha spiegato: “Tutti noi amiamo quando la sfida al titolo si protrae fino all’ultima gara della stagione. Forse quest’anno sarà così, sarebbe fantastico. Secondo me, se un pilota potesse vincere un campionato di sabato con la gara sprint e qualcuno dovesse cercare di fermarlo, sarebbe uno spettacolo eccitante per il pubblico”.

Ha continuato: “Daremmo una nuova sfumatura alle qualifiche sprint. Tutti vorremmo un campionato vinto l’ultima domenica dell’anno, ma non succede molto speso. Credo che avrebbe un impatto gentile sulle gare che sceglieremo, ma non sposteremo gli ultimi eventi così avanti nel tempo”.

Quest’anno non ci sono possibilità che Verstappen o Hamilton vincano il titolo durante le qualifiche sprint. Infatti, il vantaggio massimo che possono ottenere dopo la qualificazione in Brasile è di 41 punti; ma ne mancherebbero poi 104 da spartire per il campionato. Chissà, forse dal prossimo anno le cose cambieranno. Sarà la direzione giusta quella che vuole intraprendere la Formula 1?