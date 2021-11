All’Alpine una probabile nuova dirigenza dal prossimo anno

Il CEO dell’Alpine rivela che una nuova dirigenza all’interno dell’Alpine potrebbe far aumentare i profitti dal prossimo anno

Laurent Rossi ha lasciato intendere che una riorganizzazione manageriale potrebbe verificarsi all’interno della scuderia francese. Il motivo? Questo cambio di rotta da parte del CEO sarebbe mirato ad un progetto che include parte degli sforzi per migliorare le loro fortune dal prossimo anno. L’Alpine, dunque, potrebbe subire un cambio nella dirigenza a parte dal prossimo anno.

Molti i fattori nuovi a partire dal 2021 della squadra, uno tra i primi il loro nome, in precedenza Renault. La livrea, che ha abbandonato i classici colori giallo-neri per buttarsi su un brillante color cobalto. L’Alpine è stata la scuderia che ha segnato il ritorno di Fernando Alonso in F1 al posto di Daniel Ricciardo. Poi ovviamente la struttura di gestione, abbandonando Cyril Abiteboul.

La super novità che caratterizza la scuderia francese è che invece di un unico team principal, Alpine ha tre boss visibili: il direttore esecutivo Marcin Budkowski e il direttore delle corse Davide Brivio. Ognuno dei due fa riferimento a Laurent Rossi che è l’amministratore delegato. Ma con Alan Permane come direttore sportivo e Pat Fry come direttore tecnico del telaio, potrebbero esserci un po’ troppi capi a casa Alpine.

NONOSTANTE LA VITTORIA NON CI SONO PROGRESSI DALLO SCORSO ANNO

Anche se Esteban Ocon ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, la stagione nel complesso non ha segnato un miglioramento. L’Alpine sta lottando per mantenere la quinta posizione nel campionato costruttori, lo stesso posto dello scorso anno, quando erano in lizza per finire al terzo posto. Pertanto, Rossi valuterà alla fine della stagione se sia necessario riorganizzare la struttura interna per fare progressi quando le nuove regole dello sport entreranno in vigore per il 2022.

Le parole del CEO: “Segnando punti consecutivi in 15 gare, più una vittoria, non sembra che ci stiamo rendendo ridicoli quando andiamo in pista ogni fine settimana. Quindi funziona a sufficienza per avere questo tipo di risultati notevoli. È l’organizzazione giusta per la prossima serie di sfide e per continuare a salire la scala? Beh, lo valuterò alla fine della stagione“.

“Voglio prima finire la stagione in P5, e in secondo luogo per assicurarsi che a Enstone e Viry tutti siano concentrati sullo sviluppo della nuova vettura per la prossima stagione. Allora farò la mia chiamata per quanto riguarda l’evoluzione dell’organizzazione in generale e del top management in particolare”.