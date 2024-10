Acquisto auto usata: questo è il chilometraggio raccomandato per una compatta | Superato quello è quasi frode

Se stai per acquistare un’auto usata compatta, sappi che il chilometraggio raccomandato sarebbe quello che ti indichiamo proprio di seguito.

Il difficile momento che sta vivendo il mercato automobilistico, spinge il giro di noi verso l’acquisto di automobili di seconda mano piuttosto che vetture nuove. Il mercato sta virando dritto verso i motori elettrici, che però non piacciono particolarmente agli automobilisti e che stanno mettendo in difficoltà tutte le case di produzione, che non riescono a trovare il modo di accattivarsi i nuovi clienti.

A tutto questo si aggiunge il rischio che dalla Cina arrivi una concorrenza veramente spietata, che si basa principalmente sul prezzo, ma si sposta anche sullo sviluppo tecnologico delle automobili.

Ma torniamo a buon vecchio mercato dell’usato, che tutto sommato nel corso degli anni è sempre riuscito a tenere alta la testa e a continuare a fatturare degli importi importanti. Nonostante ciò, sappiamo bene che compra le automobili usate non è esattamente semplice come acquistarne una completamente nuova.

Non sono poche le truffe che nel corso degli anni sono state raccontate da chi ha deciso di acquistare una auto usata, e si è trovato a pagare un prezzo quasi da ventura nuova per quello che potremmo bonariamente definire un’auto sull’orlo della rottamazione.

Auto schilometrate, attenzione alle numerose truffe

Si consiglia spesso di recarsi all’acquisto di un’automobile usata, con il proprio meccanico di fiducia o comunque con qualcuno che se ne intenda di motori. Questo lo si leva al fatto che è troppo spesso le automobili usate, per poter essere venduto a un prezzo più elevato, vengono manomesse, andando ad eliminare giusto qualche centinaio di migliaia di chilometri percorsi.

Per poter evitare di investire denaro in un’automobile che ha percorso più chilometri di quello che indica il cruscotto, è opportuno controllare tutte le caratteristiche che questa vettura presenta. Inoltre, secondo gli esperti ci sarebbe il giusto numero e chilometri che le automobili di seconda mano dovrebbero avere per essere perfette da scegliere dall’automobilista.

Qual è il chilometraggio buono per un’auto usata

Commettiamo tutti gli errore di cercare delle automobili usate, che abbiano il numero minore di chilometri percorsi. Sottolineando come queste siano delle vere e proprie mosche bianche, l’affare del momento che probabilmente non capiterà mai più, nel momento in cui si controlla il chilometraggio percorso dall’automobile, occorre considerare due aspetti, innanzitutto la tipologia di pericolo e in secondo luogo la sua età.

Occorre considerare che media un automobilista percorre 20.000 km all’anno, quindi ponendo il caso che un’automobile abbia tre anni, dovrebbe aver percorso un chilometraggio tra i 60 e i 65.000 km. Nel caso in cui si abbia un numero di chilometri di molto superiore a questo, probabilmente l’automobile è troppo usata, al di sotto invece c’è qualcosa che non torna. Quindi particolare attenzione nel momento della scelta.