Boom di truffe RC Auto, pensi di essere assicurato ma non lo sei: controlla questo contratto perché è falso | Milioni di italiani in questa condizione

È boom di truffe RC Auto, purtroppo sono milioni gli italiani in queste condizioni, pensano di essere assicurati e invece non lo sono.

Viviamo in una realtà dove purtroppo le truffe sono all’ordine del giorno. Almeno una notizia di cronaca al giorno in Italia, parla di qualcuno che è stato derubato, o è stato vittima di qualche frode telefonica, via e-mail o di persona.

Diciamo che i truffatori sono diventati fin troppo attenti ai dettagli e non sempre è facile smascherarli, prima di essere caduti nella loro trappola. Un caso che sta purtroppo spopolando è quello del QR Code falso che riporta a pagine fraudolenti, dove i criminali entrano in possesso dei vostri dati sensibili, prosciugandovi il conto.

Tra i vari raggiri presenti, è boom anche di RC Auto false, dove il guidatore pensa di essere assicurato e invece si ritrova con un contratto falso. Sono milioni gli italiani che si sono trovati in questa condizione.

Le vittime preferite dai truffatori

La truffa dell’RC Auto falsa purtroppo sta spopolando, come dicevamo. I malviventi mettono a segno il loro piano sia telefonicamente, che anche di persona o attraverso i vari canali: e-mail, app di messaggistica, sms e social.

Secondo quanto riportato da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, i maggiori truffati sono i giovani, in particolare due fasce: dai 18 ai 24 anni e dai 25 anni ai 34 anni. Questo perché, soprattutto i neopatentati, se non possono rientrare nei benefici della Legge Bersani, pagano somme più elevate, essendo una categoria più a rischio. Molti di coloro che sono stati truffati non denunciano, un po’ per vergogna un po’ perché pensano che per la cifra persa, dovrebbero spenderne molto di più che per un avvocato e così questi malviventi continuano il loro lavoro indisturbati.

La truffa dell’RC Auto falsa

Come riportato da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, è boom di truffe RC Auto, i cui contratti falsi, promettendo cifre basse rispetto a quelle ufficiali, hanno fatto cadere nella trappola, milioni di italiani. Più di 1,5 milioni di italiani sono stati truffati o sono state vittime di tentata frode. Il consiglio è quello di guardare con sospetto quelle offerte che sembrano troppo belle per essere vere.

Prestate molta attenzione, perché come ha rivelato Andrea Ghizzoni, Responsabile assicurazioni di Facile.it, ha sottolineato: “Venire truffati quando si è alle prese con l’acquisto dell’assicurazione auto significa essere vittima tre volte: si perdono soldi, si rischia una multa salatissima e, in caso di sinistro con colpa, si dovrà rispondere personalmente per eventuali danni a terzi”.