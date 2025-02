Patente, scoperta la nuova trappola mortale: garantiti 600€ di multa se manca questo codice

Le novità del 2025 portano a una nuova attenzione per chi ha o deve rinnovare la patente. Se manca questo codice scatta la multa.

In questo inizio 2025 non si parla d’altro che del nuovo codice stradale fortemente voluto da Matteo Salvini, che porta in dote sostanziali novità sotto l’aspetto delle normative da seguire, pene multe salatissima, con decurtazioni sui punti patente, con annessa possibile sospensione.

Fosse solo questo, saremmo a cavallo: per assurdo basterebbe non bere, oppure affidarsi a qualcuno astemio, NCC, terze parti. E il problema è risolto. Invece no.

Il 2025 ha portato in dote tante novità per gli automobilisti: dalle nuove normative che arrivano direttamente dall’Unione Europea al rinnovo della patente per gli over 65, inglobando perfino chi si accinge a prendere la patente.

Questione di sicurezza stradale ma anche di digitalizzazione, così i legislatori europei tendono a uniformare i criteri di rilascio delle patenti di guida. L’obiettivo principale di questa armonizzazione è garantire una maggiore sicurezza stradale.

La riforma dell’esame di guida punta a a privilegiare l‘esperienza pratica rispetto alla memorizzazione teorica. L’obiettivo all’alba del 2025 è quello di superare la struttura esistente, per concentrarsi maggiormente sulle competenze pratiche.

Per questo l’esame della patente sarà meno schematico, più aggiornamento, moderno, al passo coi tempi. Meno teoria, più pratica. Ma c’è dell’altro a cui fare attenzione. A cominciare dal controllo del proprio documento di guida, quel codice che ci dice se la nostra patente è scaduta, il rischio di un’infrazione importante è dietro l’angolo.

La patente e il rischio di situazioni spiacevoli

Una volta scaduta, la patente non è più idonea nemmeno come documento di identità, presupposto base su cui trovare l’altezza della situazione, perché non esiste nessun margine di tolleranza per la scadenza della patente, motivo per cui è utile adoperarsi per il rinnovo nell’ufficio dedicato della Motorizzazione civile con un anticipo sufficiente.

C’è poco da fare, se non stiamo attenti si rischia una salata sanzione pecuniaria, secondo l’articolo 126 del Codice la multa prevista parte da 158 euro fino ad arrivare 638 euro. Un importo che viene stabilito dal tempo trascorso dalla scadenza. Basta dare un’occhiata a quel codice, a quella data di scadenza, appuntarsela sia in un qualsiasi dispositivo che siamo soliti utilizzare, oppure alla vecchia maniera con carta e penna, in modo da rinnovarla per tempo in modo da evitare guai, che va oltre il tanto chiacchierato nuovo codice stradale di Matteo Salvini.