Emis Killa, altro che deluso da Sanremo: si è fatto vedere in giro con le due bombe sexy | Si deve consolare

Sanremo è ormai un lontano ricordo per Emis Killa che si fa vedere in giro con 2 bombe sexy. Loro a consolarlo.

Emis Killa poteva, per la prima volta nella sua carriera, salire su uno dei palchi più prestigiosi in assoluto, ovvero, quello del Festival di Sanremo. Invece, notizia di pochi giorni fa, il rapper ha deciso di ritirarsi dalla competizione canora per via di alcuni problemi per via di presunti scontri ultras.

Lui, tifoso sfegatato, è finito nel bel mezzo di un vero putiferio, che lo ha portato lontano dal palco ligure che lo avrebbe visto protagonista. Poteva essere una vera e propria rinascita per lui, invece Emiliano ha deciso di tirarsi indietro.

A nulla è servita l’opera di convincimento portata avanti da Carlo Conti, che lo avrebbe voluto con lui sul palco e ha deciso di non sostituirlo. Quindi per lui il Festival di Sanremo sarà uno spettacolo da vedere da casa.

Ma se qualcuno lo immagina triste, si sbaglia veramente di grosso, infatti Emis Killa è già stato beccato in giro con 2 vere bombe sexy. Insomma, il palco della chermes canora sembra già essere un lontano ricordo, adesso si volta pagina e anche con un certo sorriso.

Emis Killa e la sua passione nemmeno tanto segreta

All’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, nonostante sembri sempre giovanissimo, Emis Killa ha all’attivo già 20 anni di carriera alle spalle. In questo lungo percorso sono molti i fan che è riuscita o collezionare, sempre grazie alla sua musica e alle parole che fanno compagnia a un gran numero di persone.

Chi lo conosce bene sa che la musica non è la sua unica passione, ma che anzi, il suo cuore, da bravo rapper, batte anche per la sua famiglia e per le sue automobili, rigorosamente dall’animo sportivo. Sembra che il cantante abbia 2 automobili che utilizza a seconda dell’occasione.

Una per gli amici, l’altra per la famiglia

Emis Killa ama quindi le auto sportive e ha deciso di arricchire il suo parco auto con 2 vetture bellissime e super prestanti. Da una parte una Porsche 911 Cabriolet, con cui si concede le sue uscite con gli amici. Personalizzata con un wrap cromato con effetto specchio, cerchi neri e pinze freno color verde acido. Un’auto che arriva a costare circa 200 mila euro.

Ma Emiliano è anche papà di 2 bambini e per le uscite in famiglia ha scelto un’Audi RS5, vettura a 5 porte, perfetta per i viaggi lunghi. Un’auto dalle elevate prestazioni, che arriva a una velocità massima di 250 m/h, il prezzo base? Circa 100 mila euro.