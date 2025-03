Bonus auto, ti prendi fino a 10.000€ con questi modelli super nuovi: il Governo lo ha ufficializzato in queste ore

Tra bonus e risparmi il momento di cambiare è adesso: un’e-car può già cambiare la vita, lo hanno capito anche le istituzioni.

Dieci anni all’alba. A partire dal 2035 sarà vietata la vendita di automobili a benzina. Save the date, perché 120 mesi sono tanti, ma è meglio iniziare a fare i conti per tempo con quella che sarà una vera rivoluzione.

La decisione è stata assunta da Parlamento Europeo nell’ottobre 2022 e più volte ribadita nei mesi successivi. Non sembra quindi esserci aria di ripensamenti sul modello di quanto successo con la riduzione delle emissioni di CO2.

In questo caso la pressione delle case automobilistiche è valsa l’ottenimento di un prezioso bonus di tre mesi, dopo i quali il redde rationem arriverà. Per l’addio al combustibile non ci sarà invece alcun tipo di negoziazione.

Dal 2035 le auto a benzina non saranno più in commercio, ma quelle già immatricolate potranno continuare serenamente a circolare. Anche i più allergici all’elettrico faranno comunque bene a cambiare idea il prima possibile. Anche perché i vantaggi previsti già dal 2025 sono invitanti.

Passare all’elettrico? Conviene… da ieri: se ne sono accorti anche al Governo

Complice l’aumento all’impazzata del prezzo di gas e combustibili fossili potrebbe essere davvero questo il momento per il fatidico switch, pur senza dimenticare che la crisi mondiale è destinata a determinare ripercussioni anche sui costi dell’energia elettrica. Il quesito di fondo è: quanto già oggi ricaricare la propria e-car è più conveniente rispetto al classico pieno?

Recenti studi hanno dimostrato che, in media, il costo della ricarica di un’auto elettrica è 3-4 volte minore di un pieno di benzina o diesel. Dati che sono arrivati anche all’attenzione del Governo. Le istituzioni si sono finora limitate a fare troppe promesse oltre che a disporre incentivi non differenziali per i pionieri dell’elettrico.

Hai un’e-car e un box con colonnina di ricarica: ti meriti un risparmio-shock

D’ora in poi il risparmio sarà reale, ma a fruirne saranno i virtuosi di vecchia data, ovvero chi è già passato all’elettrico in tempi non sospetti e magari dispone già anche di un box con colonnina di ricarica incorporata. Proprio quest’ultimo aspetto, alla luce dell’ancora esiguo numero di colonnine presenti sul territorio e della tassazione extra prevista per quelle pubbliche, è destinato a segnare la vera differenza.

Per questi lungimiranti il risparmio stimato è di 10000 euro in quattro anni, la stessa cifra che potrà tenersi in tasca chi deciderà di acquistare un’auto elettrica entro l’anno in corso, se la differenza tra il costo del combustibile e quello dell’energia elettrica resterà quella attuale. Insomma, ognuno deve fare i calcoli in base a esigenze e spessore del proprio portafoglio, ma prevenire è sempre meglio che curare. Soprattutto quando c’è tutto il tempo per farlo.