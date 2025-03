ABOLITO il cambio gomme, con la nuova legge risparmi tempo e soldi senza più stress: tieniti sempre su i tuoi pneumatici

Non dovrai più fare il cambio gomme, questo grazie alla nuova legge che ti permette di risparmiare soldi e tempo.

Ogni anno dal 15 novembre al 15 maggio gli automobilisti sono tenuti ad avere i pneumatici invernali montati sulla propria vettura; l’alterativa sono le catene, anche se non sempre si tratta della scelta migliore per la sicurezza in strada.

Ci sono regioni italiane in cui la neve scende in quantità abbondanti durante l’inverno e proprio in questi luoghi occorre prestare attenzione alle scelte che si compiono in termini di pneumatici. Ma tra le regole della strada che stanno cambiando, ora ad essere modificata, anche la normativa in termini di pneumatici da neve.

Il cambio stagionale porta nell’automobilista, non solo preoccupazione, ma anche una certa spesa da affrontare, che non sempre è minima.

Ma se dal prossimo anno non si avrà più bisogno di provvedere alla sostituzione dei pneumatici, sarà una grande conquista per gli automobilisti.

Cambio pneumatici: non sempre necessario

Il codice della strada prevede che in alcuni mesi dell’anni si munisca la vettura di pneumatici invernali, ovvero di catene da neve che permettano di avere perfettamente il controllo dell’auto, anche nel caso in cui le strade siano coperte con neve e ghiaccio. L’alternativa al cambio dei pneumatici è la scelta di come 4 stagioni, che possono essere utilizzate tutto l’anno, almeno nei luoghi in cui, nonostante il freddo, la neve non scende in quantità notevoli.

Altra alternativa ai pneumatici invernali, sono le catene da neve, anche se non sempre sono semplici da utilizzare, né tanto meno pratiche da applicare alla vettura nel caso in cui se ne abbia il bisogno. La legge poi, ha deciso di introdurre un’altra alternativa molto valida, ritenuta fuori legge fino a non molti mesi fa, ma occorre prestare attenzione alla scelta, per evitare sanzioni anche molto salate.

Cosa occorre sapere sulla nuova normativa

Si potrà definitivamente dire addio ai pneumatici da neve, grazie all’utilizzo delle calze, ritenute fuori legge fino a non molto tempo fa, ora su di loro sono entrate in vigore normative completamente differenti. Attualmente le calze da neve possono essere applicate alla vettura, solo nel caso in cui esse siano omologate.

Quindi nel caso in cui se ne posseggano, esse possono evitare il cambio dei pneumatici ma devono essere certificate UNI EN 16662-1:2020, solo in questo modo si sarà sicuri che esse sono riconosciute come dispositivi di sicurezza validi e quindi utilizzabili.