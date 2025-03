NOVITA’ Google Maps, adesso è legale annullare le multe col telefono: sblocca la funzione ‘addio autovelox’

Google Maps: un alleato per la guida sicura. L’app offre una funzione di segnalazione degli autovelox utile e legale

Google Maps è diventato uno strumento indispensabile per la navigazione quotidiana, offrendo non solo indicazioni stradali precise, ma anche una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui la segnalazione degli autovelox.

Questa funzione, disponibile in molti paesi, permette agli automobilisti di essere avvisati della presenza di postazioni di controllo velocità lungo il percorso, contribuendo a una guida più sicura e consapevole.

La segnalazione degli autovelox su Google Maps si basa su un sistema di crowdsourcing: gli utenti possono segnalare la presenza di autovelox fissi o mobili lungo il loro percorso, e queste segnalazioni vengono poi condivise con gli altri utenti che utilizzano l’app.

In questo modo, si crea una rete di informazioni in tempo reale che aiuta gli automobilisti a essere sempre aggiornati sulla situazione delle strade.

Come attivare la funzione di segnalazione degli autovelox

Per gli utenti Android, esiste la possibilità di integrare Google Maps con app di terze parti come TomTom AmiGO, che offre funzionalità avanzate di segnalazione degli autovelox. Questo permette di avere un’esperienza di navigazione ancora più completa e personalizzata. La funzione di segnalazione degli autovelox è generalmente attiva di default in Google Maps. Tuttavia, è possibile verificare e modificare le impostazioni seguendo questi passaggi:

Apri l’app Google Maps sul tuo dispositivo mobile.

Tocca l’icona del tuo profilo in alto a destra.

Seleziona “Impostazioni”.

Scorri verso il basso e tocca “Impostazioni di navigazione”.

Verifica che l’opzione “Avvisi autovelox” sia attiva. Quando un autovelox viene rilevato, Google Maps avvisa il conducente tramite avvisi visivi e avvisi vocali

Legalità e uso responsabile

L’uso di app e dispositivi che segnalano la presenza di autovelox è un tema che ha suscitato diverse discussioni in merito alla legalità. In Italia, l’uso di dispositivi che rilevano attivamente la presenza di autovelox (come i rilevatori radar) è vietato. Tuttavia, l’uso di app che si basano su segnalazioni degli utenti (come Google Maps) è generalmente considerato legale, purché non si tratti di dispositivi che interferiscono con il funzionamento degli autovelox stessi.

È importante sottolineare che la segnalazione degli autovelox deve essere utilizzata in modo responsabile, con l’obiettivo di promuovere una guida più sicura e consapevole, e non per eludere i controlli di velocità. È consigliabile prestare attenzione alla segnaletica stradale e alle condizioni del traffico. Rispettare i limiti di velocità è fondamentale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.