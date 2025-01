SUV, la polizia sta chiedendo di non tenersene mai uno alle spalle | La regola non scritta del codice stradale che devi conoscere

SUV e guida notturna: Essere consapevoli dei pericoli e adottare le precauzioni necessarie può fare la differenza

Negli ultimi tempi, le forze dell’ordine hanno lanciato un appello ai conducenti: evitare di avere un SUV alle proprie spalle durante la guida notturna. Questo avvertimento, seppur non esplicitamente riportato nel Codice della Strada, è motivato da un problema concreto legato alla sicurezza stradale. Il problema risiede nella particolare conformazione dei SUV, caratterizzati da un’altezza da terra elevata e da fari posizionati in punti strategici per garantire una buona visibilità. Di notte, questi fari, riflettendosi sullo specchietto retrovisore di un’auto più bassa, possono generare un intenso bagliore che limita notevolmente la visibilità del conducente.

Abbagliamento da SUV: le conseguenze per la sicurezza stradale

La segnalazione della polizia sui rischi legati ai SUV di notte è un campanello d’allarme che non va sottovalutato. La sicurezza stradale è un bene prezioso e ognuno di noi ha il dovere di adottare comportamenti responsabili al volante.

Un bagliore improvviso e intenso che colpisce lo specchietto retrovisore e che si origina da un SUV che marcia alle spalle, può avere conseguenze drammatiche sulla guida. Il conducente può essere momentaneamente accecato, perdendo di vista la strada e gli altri veicoli. L’abbagliamento momentaneo può provocare una perdita di controllo del veicolo, con gravi conseguenze per la sicurezza sia del conducente che degli altri utenti della strada. Ricordiamo che per ridurre al minimo il rischio di essere abbagliati, si consiglia di mantenere una distanza di sicurezza adeguata dai veicoli che precedono, di regolare correttamente gli specchietti retrovisori e di evitare di guardare direttamente i fari dei veicoli che sopraggiungono.

Cosa si può fare per risolvere il problema?

Per ridurre il problema dell’abbagliamento causato dai SUV, si possono adottare diverse misure. È possibile introdurre norme più stringenti a monte sulla progettazione e sull’installazione dei fari dei veicoli, in modo da limitare l’intensità luminosa e l’angolo di proiezione. Oggi, la tecnologia già disponibile, consente di adottare sistemi di illuminazione adattiva, in grado di regolare automaticamente l’intensità e la direzione dei fari in base alle condizioni di guida, potrebbe ridurre significativamente il problema dell’abbagliamento. Più semplicemente andrebbe diffusa l’installazione di specchietti retrovisori con trattamenti antiriflesso o con sistemi di regolazione automatica dell’inclinazione che potrebbe ridurre l’impatto dell’abbagliamento. Accanto a soluzioni di carattere meramente tecnico, è fondamentale sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di regolare correttamente i fari e di adottare comportamenti di guida prudenti, soprattutto nelle ore notturne.