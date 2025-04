Bollo auto, dall’anno prossimo lo paghi solo 30€: porta all’ACI il libretto e parte la pratica in automatico

Il bollo auto non è uguale per tutte le tipologie di mezzi: il dettaglio della procedura per una categoria speciale.

La stagione delle vacanze si avvicina, anzi per qualcuno sta per iniziare. Il mese di aprile nel 2025 regalerà agli italiani tante opportunità per staccare dalla routine del lavoro. Tra Santa Pasqua e ponti, i momenti per il relax non mancheranno.

Più di qualcuno ha scelto di tenersi da parte giorni di ferie durante le vacanze di Natale proprio in vista delle festività di primavera. Meglio lavorare quando fuori fa freddo e c’è buio per poi godersi l’aria aperta quando la stagione l’avesse permesso.

Non che le previsioni meteo per la seconda parte del mese siano incoraggianti, tuttavia il traffico tra il 18 aprile e il 4 maggio si prevede piuttosto intenso. Due settimane di ferie magari saranno utopia, ma a scaglioni saranno milioni gli italiani che partiranno per un anticipo delle vacanze estive.

Del resto nei giorni in cui impazzano i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump il costo della benzina si sta abbassando. Niente di meglio, quindi, per prendere la propria auto dopo aver scelto un bell’itinerario.

Tasse auto 2025, il pagamento del bollo incombe: ma non per tutti

A patto, ovviamente, che il proprio mezzo sia in regola. RCA, revisione e bollo sono solo alcuni degli obblighi che incombono sulle teste degli automobilisti italiani. Fare tutto per bene e il prima possibile è la miglior ricetta per stare tranquilli. Se, tuttavia, la cifra dell’assicurazione dipende anche dal nostro virtuosismo al volante e quella della revisione è variabile, l’importo del bollo rappresenta ogni anno una minaccia per gli intestatari dell’auto.

Come noto il bollo è una tassa che si applica a tutti i possessori di un’automobile, a prescindere che quest’ultima venga o meno utilizzata, mentre il superbollo si applica alle auto di cilindrata superiore ai 250 CV. Tuttavia, ciò che non tutti sanno è che ci sono alcune tipologie di auto e alcune categorie di proprietari che possono fruire di robusti sconti.

Sconto sul bollo e nuova procedura: se avete questo tipo di auto cambia tutto

Le auto elettriche, ad esempio, essendo veicoli a basse o a zero emissioni, non sono soggette al pagamento del bollo per i primi cinque anni, per poi essere soggetti a una tariffa inferiore a quella dei veicoli a benzina. Esenzione totale, invece, per le persone affette da handicap beneficiarie della Legge 104,

Una categoria speciale di auto è soggetta a un taglio del 50%. Stiamo parlando delle auto storiche, ovvero quelle con un’età compresa fra i 20 e i 29 anni. L’agevolazione viene applicata a condizione che i mezzi in questione siano in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica rilasciato da ASI (Automotoclub Storico Italiano) e Registri di Marca e che tale riconoscimento sia annotato sul libretto di circolazione.