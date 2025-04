Terrore REVE: a Pasqua già calendarizzato il massacro | I 60 giorni per mettersi in regola scadono domani

Domani scadono i 60 giorni per mettersi in regola per quello che riguarda il REVE, si prevede che per Pasqua ci sarà un vero massacro.

Un nuova scadenza piomba sulle teste degli automobilisti italiani, che quest’anno stanno facendo i conti con una serie di cambiamenti non di poco conto. Il 14 dicembre scorso è entrato in vigore il Nuovo Codice della Strada, il quale ha fatto pensare, agli automobilisti, che questo Natale sarebbe stato un vero inferno.

Ma ora la storia sembra ripetersi, ancora una volta, Con le nuove normative si prevede una Pasqua durante la quale gli automobilisti verranno messi alle corde.

Ora non si fa altro che parlare di REVE, per il quale si prevede un vero e proprio massacro per queste prossime settimane. 60 i giorni per mettersi in regola, che stanno per scadere. Questa volta si rischia veramente grosso.

Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo per evitare di dover far fronte a problematiche che potrebbero riguardare qualsiasi automobilista.

Automobilisti, la nuova regolamentazione ha messo tutti in ginocchio

La verità è che fin dal primo momento lo si era accennato, ma forse qualcuno ancora non ci credeva veramente, il Nuovo Codice della Strada, la normativa vigente, porta non pochi problemi agli automobilisti che devono fare i conti con regole diverse e sanzioni più severe. Si è intervenuti sul Codice della Strada affinché tutti i cittadini possano godere di una sicurezza maggiore, ma sembra che, nonostante si sia raggiunto il proprio intento, e sono i numeri a dirlo, occorrono ancora importanti interventi.

Quello che si cerca di fare è di disciplinare gli automobilisti a tal punto da rendere loro pienamente consapevoli delle inflazioni e in grado di attenersi alle regole per evitare sanzioni anche piuttosto severe. Quando si parla di REVE e di documentazioni di cui le auto devono essere in possesso, ci si riferisce a provvedimenti fondamentali affinché si possa intervenire provando la reale responsabilità dell’automobilista.

Ecco osa occorre sapere del REVE

Il REVE risponde a un’esigenza e a un dieto specifico, ovvero, quello che riguarda la circolazione delle auto con targhe straniere, una pratica non possibile in Italian, salvo il caso in cui non si tratti di un periodo di tempo ristretto. Il REVE è il Registro dei Veicoli Immatricolati all’Estero, in cui occorre registrare le vetture prima di poter circolare liberamente. L’iscrizione deve avvenire entro 60 giorni al fine di provare di avere la disponibilità dell’automobile.

La sanzione per chi non provvede alla registrazione arriva a 3.558 euro, oltre alla possibilità che ci si veda ritirato il documento di circolazione della vettura. Provvedere all’obbligo risulta quindi importante per evitare la problematica.