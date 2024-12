Bollo auto, dal 2025 lo paghi un terzo: a Capodanno potrai stappare | Questa volta si festeggia per davvero

Il pagamento del bollo auto rappresenta una voce di spesa rilevante. La soluzione della rateizzazione con PayPal

Il bollo auto, una tassa annuale che grava sui proprietari di veicoli, rappresenta una voce di spesa spesso sottovalutata ma che incide in modo significativo sul bilancio familiare. Il suo importo varia in base a diversi fattori, tra cui la potenza del motore, il tipo di alimentazione e la regione di appartenenza. Negli ultimi mesi, si è diffusa la notizia che a partire dal 2025 sarebbe stato possibile pagare il bollo auto in tre rate comodamente tramite PayPal. Questa novità, presentata come una rivoluzione nel pagamento delle tasse automobilistiche, ha suscitato grande interesse. In sostanza, questa nuova modalità di pagamento prevede la possibilità di dilazionare l’importo totale del bollo auto in tre rate mensili di pari importo. L’operazione sarebbe gestita direttamente da PayPal, senza l’applicazione di interessi o commissioni aggiuntive.

I vantaggi di questa nuova modalità di pagamento

La possibilità di pagare il bollo auto a rate con PayPal rappresenta una novità interessante che potrebbe semplificare la vita di molti automobilisti. PayPal è un sistema di pagamento online sicuro e affidabile, ampiamente utilizzato in tutto il mondo. L’interfaccia di PayPal è intuitiva e facile da usare, anche per chi non è molto esperto di tecnologia. Inoltre, l’assistenza clienti di PayPal è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutarti a risolvere eventuali problemi. Con PayPal, puoi effettuare pagamenti in pochi click, senza dover inserire ogni volta i dati della tua carta di credito. Inoltre, la possibilità di pagare in tre rate rende il pagamento del bollo auto meno impattante sul bilancio familiare, soprattutto in periodi dell’anno in cui si hanno altre spese importanti. L’operazione può essere effettuata direttamente tramite il proprio account PayPal, senza la necessità di recarsi allo sportello o compilare moduli.

Pagamento del bollo: come effettuare la rateizzazione con PayPal

Per agevolare il pagamento del bollo auto, è stata introdotta la possibilità di dilazionarlo in tre rate mensili, senza interessi, utilizzando la piattaforma PayPal. Questa nuova modalità di pagamento richiede l’attivazione di specifici servizi online e l’accettazione da parte dell’ente impositore. Per farlo, basta avere un conto PayPal collegato a servizi come l’app IO o ACI BolloNet e selezionare l’opzione “Paga in 3 rate” al momento del pagamento. Questa possibilità al momento, è riservata alle persone fisiche e soggetta all’approvazione dell’ente che riscuote il bollo. Ricorda che hai tre anni di tempo per pagare il bollo prima che scada il termine di prescrizione.