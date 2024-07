Binotto mette Gualtieri nel mirino per il 2026

Binotto sta già pensando a come potenziare l’Audi

Mattia Binotto, appena confermato come team principal Audi per il 2026 ha messo gli occhi sul suo primo obiettivo: è Gualtieri. L’italo-svizzero è interessato ad acquisire i servizi dell’attuale direttore motori della Ferrari

Mattia Binotto sta già pensando ai rinforzi per il progetto Audi. L’italo-svizzero, che entrerà a far parte del marchio dei quattro anelli il 1° agosto, ha fatto un’offerta all’attuale direttore motori della Ferrari, Enrico Gualtieri. L’italiano è stato uno dei suoi uomini di fiducia a Maranello e vorrebbe riaverlo tra le sue fila per il 2026 e oltre.

Ieri è stato annunciato l’arrivo di Binotto in Audi come nuovo direttore tecnico e operativo. Andreas Seidl e Oliver Hoffmann sono quindi fuori dal progetto. Sarà il primo progetto in Formula 1 per l’italo-svizzero da quando ha lasciato la Ferrari a fine 2022 e per la sua nuova avventura con la Casa dei quattro anelli ha messo gli occhi su un posto di rilievo nella Scuderia.

Binotto ha fatto un’offerta a Gualtieri

Gualtieri, è l’attuale direttore motori della Ferrari ed è molto apprezzato a Maranello. È stato lui a ereditare la carica di capo della power unit nel 2019, quando l’italo-svizzero fu promosso a team manager e ora, secondo il Corriere dello Sport, quest’ultimo vuole unire le forze in Audi. Gualtieri non avrà un ruolo così responsabile in Ferrari entro il 2026, poiché il progetto del motore per la nuova era è guidato da Wolf Zimmermann. Questa manovra della Scuderia potrebbe innescare un’altra partenza, come è già avvenuto per Enrico Cardile, direttore tecnico, già confermato per l’Aston Martin.

Sia Gualtieri che Cardile, oltre a condividere un nome, erano due degli uomini di fiducia di Binotto durante la sua permanenza alla Ferrari, insieme a Laurent Mekies. Frédéric Vasseur ha chiarito la sua intenzione di rivitalizzare la squadra con volti nuovi come Loic Serra, Jerome D’Ambrosio, Ravin Jain e altre figure che arriveranno presto. Tutto questo in vista del 2025 in cui avranno Lewis Hamilton come pilota ufficiale.