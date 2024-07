GP Belgio: la conferenza stampa dei top team

Al via la sessantanovesima edizione di Spa Francorchamps. Oggi si é tenuta la tradizionale conferenza stampa dei top team. Ecco cosa hanno detto

Dopo la clamorosa vittoria di Oscar Piastri al GP di Ungheria e il quinto posto di Max Verstappen, il mondiale approda a Spa in Belgio per l’ultimo appuntamento di stagione prima della pausa estiva. Proprio Max Verstappen potrebbe incorrere in una penalitá dovuta al cambio di power unit. Un’altra novitá riguarda invece l’addio di Ocon all’Alpine. Il pilota francese approderá in Haas dal 2025.

Sainz, Ferrari

Il futuro di Sainz rimane ancora un interrogativo per tutti quanti. Lo spagnolo della rossa osserva bene cosa accade intorno a lui, come il possibile ritorno di Binotto in Formula 1 ed in particolare all’Audi, team al quale sembrerebbe essere destinato dal 2026. Per il 2025, invece, lo spagnolo ha dichiarato di puntare a una vettura da titolo, in alternativa sceglierá il progetto migliore.

“Non sono aggiornato su tutte le cose cha accadono, ma il ritorno di Binotto nell’ambiente è importante perché ha l’esperienza per fare bene all’Audi e gli auguro il meglio. Il mio futuro è ancora oggetto di discussione e analisi. Ci sono cambiamenti nei team per il prossimo anno che possono incidere sul mercato piloti. Sto analizzando, senza dare troppi indizi”, ha detto il ferrarista.

Lo scorso anno Spa non é stata una buona gara per Sainz…“Un circuito quello di Spa che ci riporta verso Silverstone, dove per noi non è stata facile. Vediamo come andrà per capire se riusciremo ad avvicinarci su Red Bull e McLaren che quando volano hanno 3-4 decimi più di noi”, ha dichiarato lo spagnolo.

Durante il GP di Ungheria, Lando ha dovuto cedere la posizione a Piastri per ordini di scuderia. Ecco cosa ha detto Sainz al proposito: “Gli ordini di scuderia sono sempre ordini di scuderia e vanno rispettati, per quanto possa fara male. E sicuramente a Lando avrà fatto male”.

Un bilancio per la stagione 2024

La stagione 2024 é stata finora una stagione alquanto altalenante per la Rossa. Dopo il successo di Montecarlo, le prestazioni pare siano peggiorate e i due piloti del cavallino faticano a competere con gli altri top team, relegando la scuderia di Maranello al quarto posto del mondiale costruttori.

“Stagione di alti e bassi finora. All’inizio della stagione la macchina era molto competitiva, poi per me non è stato facile esprimermi al massimo senza avere certezze per il futuro. Credo di avere del potenziale anche se penso di essermi espresso a buon livello. Sono grato e riconoscente per dove mi trovo, correrò ogni gara al massimo, come se fosse l’ultima”, ha dichiarato lo spagnolo.