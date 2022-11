Binotto e Scuderia Ferrari: un bilancio della stagione 2022

Mattia Binotto riassume la stagione di Ferrari parlando dei punti di forza e debolezza del team

Questa stagione 2022 si è conclusa con un po’ di amaro in bocca per tutti i tifosi ferraristi, che hanno visto una Rossa nettamente diversa rispetto agli anni passati. Un esordio a dir poco vivace ed una gran voglia di vincere non sono bastati, però, per vincere il Mondiale, né piloti né costruttori. Infatti, a fermare la corsa in campionato della Rossa hanno contribuito scarsa affidabilità della monoposto, passo gara non sempre brillante e soprattuto tanti errori di strategia. Ma cosa ne pensa Mattia Binotto, team principal di Ferrari?

In alcune dichiarazioni riportate da Racingnews.365 ha affermato Binotto: “Alla fine, i nostri alti e bassi provenivano da aree diverse, ma in particolar modo il problema principale è stato l’affidabilità. Metterei proprio l’affidabilità come la nostra massima priorità per il prossimo anno, perché per vincere una monoposto deve essere affidabile e non è stato così in questa stagione”.

“Un altro problema di questa stagione è stato la velocità della monoposto, perché anche se siamo stati piuttosto veloci in qualifica non è sempre stato così in gara. Il nostro ritmo di gara, in alcune occasioni, non è stato sufficiente per lottare per posizioni migliori”, ha commentato l’italiano.

Obiettivo 2023 per Ferrari

Successivamente, Binotto ha proseguito nelle sue dichiarazioni su Ferrari dicendo: “Penso che queste due aree siano quelle fondamentali. Se hai una monoposto veloce e affidabile, allora sì, puoi permetterti di commettere errori di strategia o durante il pit stop. Questi errori, infatti, possono sempre essere compensati dal fatto che la vettura è veloce e affidabile, quindi è proprio su velocità ed affidabilità che dobbiamo concentrare i nostri sforzi, sapendo che ci saranno ancora alti e bassi“.

Se il 2022 è stato concepito come l’anno della rinascita del team, il 2023 si prospetta come l’anno della rivincita per Scuderia Ferrari. Secondo quanto detto da Binotto, durante l’inverno si lavorerà sodo sulle aree di maggiore criticità, per approdare alla stagione 2023 nella migliore forma possibile. E chissà se il prossimo sarà l’anno giusto per tornare a sperare in una Rossa sul tetto del mondo.