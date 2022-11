Leclerc: “Ora voglio vincere con Ferrari, in futuro si vedrà”

Stagione difficile per il monegasco, che per l’ultimo weekend di gara ha ‘inghiottito’ il boccone amaro riservatogli dal secondo posto. Nonostante gli alti e bassi, Charles Leclerc si mostra positivo per un futuro con Ferrari, ma cosa accadrà allo scadere del contratto?

Stagione ormai terminata quella del 2022, che lascia in bocca ai tifosi della Rossa un amaro secondo posto. Un 2022 iniziato come l’incipit di una fiaba, dove la Scuderia Ferrari era tornata a dipingere le prime pagine dei giornali. Un sogno svanito con le successive sei gare, che non hanno fatto altro che rivelare le profonde tracce di scarsa competenza della scuderia del Cavallino Rampante. A pagare degli errori commessi dal team, sono stati soprattutto i piloti che piu volte, hanno lasciato trasparire sul volto la delusione dovuta alle scelte effettuate. Ad oggi, Charles Leclerc critica i risultati portati a casa da Ferrari, sperando in un futuro migliore.

2nd in the Driver and Team’s Championship. We did the best race possible and for that I’m happy.

Thank you for all the support during the year. We’ll work more than ever to do a further step in the right direction to fight for the championship next year ❤️ pic.twitter.com/JAgZHqElgy — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) November 20, 2022

Charles in Ferrari: quali sono stati i problemi di quest’anno?

Nella speranza di un risultati migliori per la Ferrari, questa volta a parlare è Charles Leclerc, che esordisce cosi: “Gli errori possono capitare quando si spinge al massimo”. In seguito, il pilota monegasco si esprime sulle voci che circolano sulla sostituzione del team principal: “Ormai ho imparato a non pensarci e a non commentare certe cose. Generalmente posso dire che l’approccio migliore per tutti è quello di cercare di essere sulla stessa lunghezza d’onda per fare le giuste decisioni“.

Successivamente Leclerc prosegue l’intervista, parlando del generale malumore che si è creato all’interno della scuderia di Maranello, anche dipesa da una confusa gerarchia tra i piloti. “Sinceramente è qualcosa su cui io non ho alcun controllo. Quindi preferisco concentrarmi su quello che posso controllare, come la mia guida. Certo, sicuramente poi ci sono altre cose, di cui qualora ci fosse bisogno, potrei discuterne privatamente. Per quanto riguarda il 2024, è lontano. Ho ancora un po’ di tempo con Ferrari. Questo team è sempre stato il mio sogno. Il mio obbiettivo per ora è vincere con Ferrari, in futuro si vedrà. Per ora sono felice qui e voglio vincere con loro.”