Binotto avvisa la FIA: “E’ necessario un team tecnico più solido”

IN FORMULA 1 CI SONO REGOLAMENTI SEMPRE PIU’ COMPLESSI. BINOTTO SUGGERISCE ALLA FIA UN TEAM TECNICO PIU’ SOLIDO

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un continuo cambiamento del regolamento, diventato ormai più complesso e talvolta difficile da capire. Pertanto Mattia Binotto, suggerisce alla FIA di creare un proprio team tecnico più solido, per poter gestire queste complicate regole della Formula 1. Ciò con l’obiettivo di evitare confusioni e polemiche soprattutto in vista dell’imminente avvio della nuova era, previsto per il 2022.

“Senza ombra di dubbio, credo che la FIA abbia bisogno di sistemare il proprio reparto tecnico. La normativa tecnica è molto complessa e per poterla gestire, ritengo che alla FIA sia necessario un team molto forte. Ma credo che siano consapevoli di questa cosa. Stanno facendo del loro meglio e sono abbastanza sicuro che delle migliorie arriveranno in futuro. Spero davvero che ciò accada,” ha commentato Binotto, team principal della Scuderia Ferrari in una recente dichiarazione, riportata da GP Fans.

L’OBIETTIVO E’ QUELLO DI GARANTIRE CHE TUTTI I TEAM RISPETTINO IL REGOLAMENTO

Le ultime direttive tecniche hanno spinto Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, a chiedere ai team di essere più partecipi a tali tematiche riguardanti le normative. Specialmente nel caso in cui le scuderie riscontrino delle problematiche. La Scuderia Ferrari e anche la McLaren hanno chiesto alla Federazione assoluta trasparenza. Il team di Maranello ritiene necessarie queste direttive tecniche, per assicurare che tutti i team rispettino il regolamento e con ciò, poter avere un campionato quindi equo.

“Chiaramente le regole sono molto complesse. Ci sono state una serie di direttive tecniche in un solo anno, per cui sono stati necessari molti chiarimenti per assicurare che tutti i team lavorino, rispettando lo spirito del regolamento,” ha così concluso Binotto. Il team principal della Ferrari perciò ci tiene a ribadire che sia necessario per la FIA avere un team tecnico specializzato a disposizione.