Benzina nell’auto diesel: il falso mito anticongelamento che distrugge il motore | Non farlo mai o perdi migliaia di euro

Un vecchio mito da sfatare: Serve davvero mettere benzina nell’auto diesel come sistema di anticongelamento?

È una convinzione errata, purtroppo ancora diffusa, quella di poter aggiungere benzina al diesel per proteggere il motore dalle basse temperature. Questa pratica, oltre a non avere alcun effetto benefico, può causare danni irreparabili al motore, con costi di riparazione che possono raggiungere cifre elevate. La benzina e il diesel sono due carburanti completamente diversi, con caratteristiche chimiche e fisiche profondamente differenti. Il motore diesel è progettato specificatamente per funzionare con il diesel, un carburante più denso e con un potere lubrificante maggiore rispetto alla benzina. Esistono in commercio degli additivi specifici per il gasolio, formulati appositamente per abbassarne il punto di congelamento e garantire un funzionamento ottimale del motore anche a basse temperature. Questi prodotti sono molto più efficaci e sicuri della benzina.

Quali sono le conseguenze di questo errore?

Mettere benzina in un motore diesel la fa bruciare in modo incompleto e con una temperatura più elevata all’interno di un motore diesel, causando un aumento eccessivo della temperatura interna. La benzina, essendo più leggera, può intasare gli iniettori del diesel, componenti delicati e costosi da sostituire e questo compromette la corretta nebulizzazione del carburante, influenzando negativamente la combustione e le prestazioni del motore. Anche la pompa del carburante, progettata per pompare il diesel, può subire un’usura prematura a causa delle proprietà differenti della benzina. La pompa potrebbe surriscaldarsi, danneggiarsi e, nei casi più gravi, rompersi. Questo può portare a danni ai pistoni, alle valvole, alle candele incandescenti e ad altre componenti vitali del motore. Nei casi più gravi, l’aumento eccessivo della temperatura e la combustione anomala possono portare al grippaggio del motore, ovvero al blocco completo dei pistoni all’interno dei cilindri. Infine la combustione incompleta della benzina può danneggiare il catalizzatore e il filtro antiparticolato, componenti fondamentali per ridurre le emissioni inquinanti.

Conclusioni

Mettere benzina in un motore diesel è un’idea che circola da anni, tramandata di bocca in bocca come una sorta di rimedio della nonna contro il freddo invernale. Ma la realtà è ben diversa. La benzina nel serbatoio di un’auto diesel non solo non è efficace come antigelo, ma può causare danni seri al motore. Mettere benzina nel diesel è un errore grave che può avere conseguenze molto costose. È importante diffondere la consapevolezza di questo rischio e informare gli automobilisti sulle conseguenze di questa pratica errata. Ricorda sempre: la prevenzione è la migliore medicina.