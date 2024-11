Telepass, se ti spicci ora lo paghi la metà | Devi usare questo codice segreto, è valido per pochissimo

Il Black Friday è arrivato e con sé porta un’opportunità unica per tutti gli amanti dei viaggi in auto: Telepass taglia del 50% i costi dei pedaggi

Sempre più automobilisti stanno scoprendo i vantaggi del Telepass, il dispositivo che semplifica e velocizza il pagamento dei pedaggi autostradali. Il primo e più evidente vantaggio del Telepass è la possibilità di saltare le code ai caselli. Basta avvicinarsi alla corsia dedicata e il dispositivo rileva automaticamente il passaggio, addebitando il costo del pedaggio direttamente sul conto associato. Questo significa un notevole risparmio di tempo, soprattutto durante le ore di punta o nei periodi di alta stagione. Oltre alla comodità, il Telepass offre anche numerose opportunità di risparmio. Oltre ai pedaggi autostradali, può essere utilizzato come pagamento ricariche per veicoli elettrici e per acquistare il biglietto del traghetto. Inoltre, molte società autostradali propongono sconti esclusivi per i possessori di Telepass, mentre alcune convenzioni permettono di accedere a servizi aggiuntivi, come parcheggi convenzionati e sconti su carburanti, pagamenti contactless e molto altro ancora.

Telepass e Black Friday 2024

Il Telepass è un dispositivo estremamente versatile e il Black Friday è un’occasione da non perdere per viaggia molto ma anche per chi desidera esplorare nuove destinazioni o semplicemente per rendere più piacevoli i propri spostamenti quotidiani. L’offerta prevede Cashback del 50% sui pedaggi. Per tutti i nuovi clienti che attiveranno Telepass entro il 2 dicembre, sarà previsto un rimborso del 50% sui pedaggi effettuati in Italia dal 20 dicembre 2024 al 15 febbraio 2025, fino a un massimo di 25 euro. In base alla formula scelta (Base o Plus), potrai usufruire di un periodo di canone gratuito, permettendoti di risparmiare ulteriormente. La gestione del conto è semplice e intuitiva, grazie alle app e ai servizi online messi a disposizione dalle società che offrono il servizio.

Come attivare l’offerta

Se viaggi spesso per lavoro, o devi pianificare un weekend all’insegna del relax, Telepass ti semplificherà la vita, permettendoti di concentrarti sul tuo viaggio e di ottimizzare i tuoi tempi di percorrenza. Il Black Friday Telepass 2024 è l’opportunità perfetta per provare questo servizio innovativo e scoprire tutti i suoi vantaggi. Approfitta subito di questa offerta limitata e inizia a viaggiare con più libertà e serenità. Scarica l’app Telepass sul tuo smartphone e registrati. Attivare l’offerta è semplicissimo. Cerca la sezione dedicata alle offerte e inserisci il codice segreto BFBASE24 o BFPLUS24 a seconda della formula scelta. Per completare, segui le indicazioni a schermo per finalizzare l’attivazione e ricevere il tuo Telepass.