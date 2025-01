Benzina, il meccanico ti avverte: se lasci il serbatoio mezzo vuoto il motore finirà per affogare | Butti tutto per fare il tirchione

L’esperto rilascia un’indicazione ben precisa sull’abitudine di lasciare il serbatoio mezzo vuoto. Ecco come fare benzina per non dare problemi al motore.

La questione del rifornimento del carburante è sempre stato un discorso molto spinoso, soprattutto per il costo che c’è dietro questa operazione. Ci sono periodi di alta stagione dove la benzina e il diesel costano di più e altri in cui il prezzo si mantiene sotto una certa soglia.

Comunque il costo c’è e lo sappiamo tutti, ma per poter continuare a viaggiare con la nostra auto, questa spesa dobbiamo tenerla sempre in considerazione. È bene non fermarsi al primo distributore vicino casa ovviamente, ma sarebbe meglio visionare tutti quelli nelle vicinanze, in modo da andare dove il prezzo al litro è più basso.

Eppure c’è una pratica comune, cioè quella di lasciare il serbatoio mezzo vuoto che da come ci rivela l’esperto potrebbe fare più danni che altro al motore. Ecco quando fare benzina in maniera corretta.

Come risparmiare quando si va a fare benzina

Visti i rincari che hanno colpito la popolazione in svariati settori, cercare di risparmiare il più possibile è sicuramente una procedura che potrà aiutarvi a fine mese a non intaccare troppo il vostro budget mensile. Ci sono alcuni piccoli accorgimenti che vengono trasmessi in rete, dai vari content creator, che potrebbero aiutarvi in questa vostra missione.

Sicuramente, come dicevamo prima, visionare più stazioni di rifornimento è l’ideale, in quanto c’è sempre qualcuno che abbassa i prezzi rispetto ad altri, soprattutto chi non si appoggia ad un brand famoso. Inoltre come suggeriscono, ci sono anche orari precisi dove pare costi di più, come per esempio gli orari di punta e orari dove c’è un piccolo sconto per esempio a metà mattina, quando la maggior parte dei cittadini è già arrivata al lavoro. Infine è sempre meglio fare il pieno in città piuttosto che in autostrada, in quanto i prezzi dovrebbero essere minori. Ovviamente tutte queste teorie fareste meglio a verificarle di persona.

Le parole del meccanico sul motore

Come riportano da eldebate.com, l’esperto ha rilasciato la sua opinione in merito alla procedura che molti guidatori fanno sul fare rifornimento un po’ per volta, lasciando il serbatoio mezzo vuoto. Secondo Joseba Barrenengoa, questa procedura è molto dannosa, visto che alcune goccioline di condensa date dalla scarsità di benzina presente nel serbatoio, potrebbero arrivare al motore, il quale, seppur protetto dal filtro, potrebbe comunque subire danni da queste, creando anche la ruggine nei componenti.

Sarebbe quindi meglio secondo l’esperto, fare sempre il pieno di carburante, piuttosto che “fare 20 euro alla volta” come rivela, in questo modo anche i residui non andrebbero a stagnare nel filtro o al fondo del serbatoio, in quanto i danni a lungo andare, potrebbero essere molto dispendiosi.