Benzina, fai subito un rabbocco se il serbatoio è al 20% | Raschiare il fondo del barile ti costa 600€

Se stai con il serbatoio al 20% allora ti conviene fare subito il rabbocco perchè raschiare sul fondo del barile ti potrebbe costare 600 euro.

Il caro benzina spinge spesso gli automobilisti a cercare il risparmio lasciando spesso la propria auto a riserva. Ma questo è realmente il modo giusto per risparmiare sul pieno per la propria vettura?

Che il carburante sia aumentato in maniera vertiginosa, questo è un dato di fatto con cui occorre fare i conti in maniera quotidiana. Questo è il motivo per cui in molti sono alla ricerca di valide alternative che permettono di ridurre il costo della gestione della propria automobili.

Ma ci sono alcune abitudini completamente sbagliate che possono portare un momentaneo aumento del risparmio, che si annulla velocemente per via delle problematiche che possono provocare.

Quindi, se sei solito guidare la tua automobile lasciandola in maniera perenne in riserva, sappi che stai commettendo un grosso errore, questo potrebbe danneggiare la tua vettura. I rischi di una spesa veramente molto elevata sono molti e non possono essere sottovalutati.

Gli esperti ti consigliano come fare rifornimento

Considerando la cattiva abitudine di molti a viaggiare in riserva, gli esperti di motori hanno deciso di esporsi e di lanciare un allarme. Aver cura del proprio serbatoio e procedere nella maniera corretta per il rifornimento è molto importante. Ovviamente lo è altrettanto, riuscire a risparmiare qualche euro, soprattutto per via della crisi economica che ha colpito l’Italia intera. Ma se per risparmiare, si deve andare incontro a rischi molto più elevati, allora forse non si sta facendo la scelta giusta.

A volte risparmiare sul carburante dipende in maniera decisiva da alcune abitudini, come l’orario in cui ci si reca a fare il pieno, quanta benzina si rifornisce, la scelta del distributore che è in grado di offrire il prezzo migliore. Ma sicuramente viaggiare in riserva non è la scelta giusta.

Perchè non arrivare a meno del 20% di rifornimento

Sul fondo del serbatoio si sedimenta tutto lo sporco che inevitabilmente, entra al suo interno ad ogni rifornimento. Se la pompa della benzina è costretta a succhiare il carburante dal fondo, potrebbe tirar via dello sporco. In questo caso i rischi aumentano in maniera esponenziale e potresti dover spendere 600 euro dal tuo meccanico di fiducia.

Lo sporco potrebbe intasare la pompa della benzina e tale rottura richiede l’intervento di un meccanico specializzato. In media tale intervento ha un costo intorno alle 600 euro, una spesa evitabile provvedendo al rifornimento prima di raggiungere la riserva.