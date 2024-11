F1, nel 2025 troppi esordienti in pista: cambio normativa per limitare i danni dei novellini in gara

Nel 2025 gli esordienti in F1 saranno veramente troppi, quindi sarà indispensabile andare a cambiare la normativa per limitare i danni.

3 sono le gare che dividono gli appassionati di motori dalla chiusura del Mondiale di Formula 1 del 2024. 24 sono le gare che decreteranno chi sarà il vincitore di quest’anno, mentre si pensa già al 2025. Attesi al varco quelli che sono i senatori delle monoposto.

Molto atteso l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, in pochi credevano fosse possibile un binomio di questo genere, eppure in molti lo sognavano e finalmente vedranno il pilota inglese alla guida della Rossa più nota dei motori.

Ma se lui è, ad oggi, uno degli esperti del volante, per il prossimo anno saranno molti i giovanissimi che per la prima volta si metteranno a confronto con gli esperti delle piste e che daranno loro filo da torcere. Si teme che la loro inesperienza e spregiudicatezza, li possa portare a compiere dei gesti alquanto azzardati.

Per ridurre i possibili rischi, ci si chiede se non sia il caso di intervenire sulle regole delle gare. Ecco cosa sapere a riguardo.

Una nuova regolamentazione indispensabile

L’ultima commissione FIA di formula 1 si è riunita per discutere alcune delle modifiche che si applicheranno già dal prossimo anno in F1. Ovviamente non ci si è soffermati solo sul regolamento, ma anche sulle automobili stesse e sui sistemi che verranno applicati nel prossimo campionato. Si pensa, ad esempio, al nuovo sistema di raffreddamento per i piloti, l’eliminazione del giro più veloce e l0aumento dell’apparizione dei cookie e la revisione del regolamento finanziario. Ma sappiamo quanto la sicurezza sia sempre posta all’ordine del giorno quando si parla di monoposto ed elevata velocità.

Numerosi i nuovi talenti che si affacceranno alle gare proprio il prossimo anno e questo ha spinto a pensare che fosse il momento di intervenire sulle regole in pista.

Cosa cambia realmente per quello che riguarda le monoposto

Ci sarà il tempo di lavorare sulle regolamentazioni che influenzano la sicurezza al volante, ma intanto ci si schiera dalla parte dei giovani e della loro inesperienza. Considerando che saranno 4 i nuovi esordienti, si crede fermamente che alcune situazioni dovrebbero essere trattate separatamente. Ci si riferisce ai possibili incidenti che potrebbero avere in pista e ai danni che riportano le automobili.

George Russell crede che se ci dovessero essere dei danni accidentali, essi non dovrebbero rientrare nel limite di costo. Se un giovane danneggia l’auto allora il trattamento a lui riservato, dovrebbe essere trattato in maniera separata dagli altri casi.