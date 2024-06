GP Austria, l’ordine d’arrivo a Spielberg

Non è il solito Max Verstappen a vincere il GP d’Austria, bensì George Russell a bordo della sua Mercedes. In seconda piazza la McLaren di Oscar Piastri, in terza invece la Ferrari di Carlos Sainz.

A Spielberg la seconda metà del GP d’Austria ha regalato un finale totalmente inaspettato che ha portato alla seconda vittoria in Formula 1 di George Russell. Il pilota della Mercedes approfitta della lotta fra Lando Norris e Max Verstappan, con quest’ultimo che nella difesa estrema contro l’inglese finisce per cambiare le carte in tavola di una gara altrimenti già scritta. Sul podio anche Oscar Piastri, in partenza protagonista di un contatto che ha compromesso fin dall’inizio la domenica di Charles Leclerc, e Carlos Sainz.

L’episodio incriminato arriva in seguito a un duello continuato che culmina con l’incidente in curva 1 da cui entrambi ne escono con la vettura danneggiata. Ma se per Verstappen, penalizzato con dieci secondi dalla direzione gara, la gara è poi continuata finendo poi in quinta positzione, Norris è stato invece costretto a un sanguinoso ritiro.

È stata una grande giornata anche per Haas. Grazie al sesto posto di Nico Hülkenberg e all’ottavo di Kevin Magnussen, la squadra americana porta a casa punti importantissimi per la classifica generale che la possono rimettere a contatto con la Racing Bulls. Mentre nuovamente semi-dispersa la Red Bull di Sergio Perez, che continua a vivere un momento difficile a livello sportivo.