GP Austria, pagelle: oltre il danno la beffa!

Un Gran Premio che ha preso una piega tutt’altro che scontata in Austria

Tra i due litiganti il terzo gode potremmo dire. Oggi più che mai. Dopo un duello acceso tra Max e Lando a prevalere è stato l’eterno infelice George Russell.

Ma il duello tra i due “amiconi” sembra averli portati sul punto di rottura. Ecco le nostre pagelle per il GP d’Austria, sicuramente più bilanciate delle penalità FIA che abbiamo visto:

Max Verstappen: 2/10

Max stavolta ha esagerato. Dopo un intenso duello con Lando Norris che lo ha seguito come un mastino affamato fin dalla partenza, Max finisce col bloccare per tre volte in modo antisportivo il pilota McLaren.

Dal punto di vista della FIA, nessuna penalità e nessuna reprimenda ma Verstappen l’ha comunque pagata. Che sia un segno dal Cielo?

Scampa l’eliminazione solo con una foratura provocata proprio da uno dei contatti di forza contro Lando e termina in quinta posizione. Nonostante tutto.

Lando Norris 8/10

Lando ha attaccato più e più volte, giustamente. Ma vuoi davvero far sfigurare il principe nel suo castello? A pagare il vero prezzo del duello è proprio lui che non solo si becca danni ingenti alla monoposto trovandosi chiuso da Max ma finisce col doversi ritirare sorbendosi penalità (inutili, visti di danni) mentre Verstappen prosegue imperterrito sul suo carro armato apparentemente invincibile. Lando ha parlato subito ai microfoni con una richiesta ben specifica: le scuse da parte di Max. Che ne sarà del loro rapporto ora?

George Russell 8/10

Russell, in tranquillità, vince il Gran Premio d’Austria regalando una risata a Toto e al box Mercedes, ancora una volta vittoriosi in casa Red Bull. Solo fortuna, questo è vero, ma la costanza lo ha premiato e di certo George aveva bisogno di uno stimolo del genere dopo l’ultimo periodo delle Frecce D’Argento.

Oscar piastri a podio 7/10

Un vero peccato la sbavatura in qualifica che gli è costato l’annullamento del giro, però l’australiano riesce comunque a piazzare una Orange. Anche se la doppietta era nell’aria…

Ferrari presente solo per far presenza 5/10

Gara anonima per Ferrari che non ha brillato in nessun momento del weekend. Certo il Podio di Sainz fa sempre bene ma non è questo il livello a cui il Cavallino deve puntare. Non si può vincere solo a fortuna.

Miracolo Haas 9.5/10

Sesto e ottavo è un momento da incorniciare per Haas. Finalmente qualcosa si muove? Un grande applauso va a Hulkenberg che non solo ha condotto una gara pulita ma ha anche bloccato una Red Bull. Certo, non quella di Verstappen ma…ci arriveremo…forse

Sergio Perez: bella figura in Austria 2/10

Da una parte, un mostro infermabile e intoccabile che buca, fa pit e riparte il tutto perdendo solo quattro posizioni. Dall’altra, la stessa monoposto bloccata per oltre 70 giri dietro due Haas.

Che dire? Sergio si sarà lasciato prendere dall’emozione e avrà lasciato correre Magnussen vedendo in lui il difensore che fu lui stesso a Abu Dhabi 2021? Red Bull non gli ha messo le ali, di nuovo.