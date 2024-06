BBC afferma: “Ricciardo è protetto da Christian Horner”

La BBC sostiene che Daniel Ricciardo possa essere appoggiato da Christian Horner, favorendone così il passaggio in Red Bull

Stando a quanto riportato da Andrew Benson, membro della BBC, Yuki Tsunoda non avrebbe alcuna possibilità di ottenere un sedile alla Red Bull, in quando Ricciardo godrebbe di agevolazioni da parte di Christian Horner, team principal della squadra. Quest’ultimo è recentemente stato vittima di un’indagine che ha poi dato il via a una serie di conflitti interni, pur sempre negati dal team. Nonostante ciò il britannico ha continuato a ricoprire il ruolo di team principal, al vaglio di numerose discussioni avvenute tra lui e Helmut Marko.

La vittima di queste “turbolenze” potrebbe essere proprio Yuki Tsunoda. Il giapponese è in Formula 1 dal 2021, e sin da inizio stagione ha avuto la meglio su Daniel Ricciardo, precedendolo in classifica con ben 19 punti di distacco. L’australiano gode però di una “protezione” da parte di Christian Horner, che lo proietterebbe come favorito al sedile in Racing Bulls a fianco di Liam Lawson.

Benson: “Non c’è nulla che Tsunoda possa fare”

Andrew Benson, collaboratore della BBC, ha contestualizzato le voci in una recente intervista. “L’impressione dall’esterno è che non ci sia assolutamente nulla che Tsunoda possa fare per essere preso in considerazione dalla Red Bull. I capi semplicemente non lo valutano abbastanza bene“, ha dichiarato. “Per quanto riguarda la sua stagione, sì, sta battendo regolarmente Daniel Ricciardo e quest’anno ha messo a segno delle prestazioni impressionanti. Ma questo sta sollevando più domande sull’australiano di quanto non stia facendo cambiare idea alla Red Bull su Tsunoda”.

“Al momento, però, Ricciardo è protetto dal team principal Christian Horner ed è al sicuro per ora dalla sostituzione con Liam Lawson. Helmut Marko, che probabilmente vorrebbe promuovere Lawson, ha perso potere e influenza nella guerra civile interna alla Red Bull. Non sarebbe quindi difficile immaginare una line up Lawson-Ricciardo in Racing Bulls nel 2025 se Horner non cambiasse posizione”. Vista la sua posizione di svantaggio, Tsunoda non esita a guardarsi altrove. Si parla infatti di colloqui con vari team tra cui Haas e Alpine, entrambi alla ricerca di un pilota.

“Questo è il motivo per cui Tsunoda sta cercando opportunità di lavoro fuori dalla Red Bull, anche se le deve il suo posto in Formula 1″, ha continuato Andrew Benson. “Ironia della sorte, non può ottenere un posto all’Aston Martin, perché Fernando Alonso ha appena firmato un nuovo contratto e Lance Stroll è il figlio del proprietario. Quindi, Tsunoda sta guardando squadre come Williams, Haas e Alpine, e sembra che abbia buone possibilità di ottenere un posto”, ha concluso.

Di: Lavinia Masciocchi