Bayer su Ricciardo: “Daniel ha portato una nuova energia nel team”

Peter Bayer sembra avere solo parole positive per Daniel Ricciardo: nonostante la stagione piena di alti e bassi, spiega il CEO, l’energia positiva del pilota c’è ancora e non è intenzionata a cessare

La line-up di Visa Cash App RB non subirà cambiamenti nella seconda metà della stagione. Tanti erano i dubbi, soprattutto dopo la performance altalenante a cui Daniel Ricciardo ci ha abituati in questo 2024. Ma la stagione è ancora lunga e il team ha preso la sua decisione, influenzato, molto probabilmente, dai risultati delle ultime gare. La RB e il suo CEO, Peter Bayer, hanno sempre elogiato l’energia che Ricciardo ha apportato alla squadra. Un’energia che, però, gli appassionati del Circus non vedono l’ora di rivedere in pista, e non solo dietro le quinte.

Quello di Daniel Ricciardo è un curriculum di tutto rispetto. In particolar modo se si pensa ai suoi traguardi di qualche anno fa. Ed è quel Ricciardo che la scuderia faentina spera di ritrovare nella seconda metà della stagione. Magari apportando delle modifiche alla vettura questo obiettivo potrà essere raggiunto. Da ricordare è però che, come sempre, tutto dipende anche dal pilota, e il trentacinquenne non sembra arrendersi tanto facilmente.

Tanti dubbi, ma altrettanta fiducia

Lunedì, a Milton Keynes, si è tenuta la classica revisione di metà stagione dei due team targati Red Bull. Anche se la questione più discussa è stata come procedere con Sergio Perez, parte delle discussioni ha riguardato, ovviamente, anche il team RB. Se ciò che attendeva Yuki Tsunoda è sempre stato abbastanza chiaro, per il compagno di squadra le cose sono state più incerte a causa della poca costanza dimostrata in questa prima parte del mondiale. Per Ricciardo mostrare anche un minimo progresso nelle ultime gare è stato fondamentale. Non solo per dimostrare di poter essere d’aiuto al team ma per consolidare, ancora una volta, la sua presenza nello sport.

Visa Cash App RB ha a lungo insistito sul fatto che, nonostante le difficoltà, Ricciardo sia importante per il team e che sia dovere di quest’ultimo lavorare per farlo sentire più a suo agio possibile. Il CEO della squadra, Peter Bayer, ha recentemente dichiarato a Motorsport.com: “Daniel ci ha aiutati enormemente. […] Fa parte del nostro lavoro, anche come missione affidateci dagli azionisti, sviluppare i piloti. Ed è quello che stiamo facendo attualmente“. Il CEO ha poi continuato il suo intervento aggiungendo: “Riflettendo su quanto accaduto lo scorso anno, quando è entrato nel team, Daniel ha portato una nuova energia e un nuovo spirito, oltre a rivelarsi estremamente utile nel sostenere Yuki“. La Formula 1 tornerà solo tra qualche settimana, non resta che aspettare e vedere se la seconda parte di stagione regalerà o meno piacevoli sorprese al pilota australiano.