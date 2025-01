Batteria scarica, con il nuovo liquido la fai ripartire senza cavi, spintoni e booster | Portalo sempre a bordo

Non avere più paura per la batteria scarica, grazie a questo nuovo liquido da portare sempre con te in auto non avrai più problemi e soprattutto potrai dire addio a cavi, spintoni e booster.

Quando si acquista un’automobile, tra le varie spese che bisogna preventivare nel corso degli anni, è fondamentale tenere a mente che la manutenzione ordinaria da effettuare con regolarità è fondamentale per prolungare il più possibile la vita della vostra 4 ruote.

Tra i vari componenti che generano maggiormente preoccupazione negli automobilisti c’è sicuramente la batteria, in quanto dopo molti anni di utilizzo, si può scaricare all’improvviso (anche se comunque avvisaglie ce ne sono) non permettendo più all’auto di partire.

Per questo motivo fareste meglio ad acquistare il nuovo liquido grazie al quale la batteria scarica non sarà più un problema, riuscendo a fare ripartire l’auto senza cavi, booster e spintoni. Volete sapere come?

Segnali che la batteria si sta per scaricare

Una batteria di un’auto può durare dai 3 ai 5 anni massimo, soprattutto se l’utilizzo è moderato. Come consigliano gli esperti, sarebbe meglio farla controllare ogni 10.000km in modo da non restare fermi all’improvviso. Inoltre bisogna prestare attenzione ai segni di avvisaglia che puntualmente si manifestano un po’ prima che poi la batteria si scarichi al 100%.

L’auto che fa fatica ad accendersi, il quadro che magari si spegne e si riaccende, la radio che non si avvia immediatamente, sono tutti segnali che dovrebbero farvi andare da un elettrauto per sicurezza. Il costo di una batteria si aggira attorno a un centinaio di euro; meglio quindi sostituirla per tempo piuttosto che spendere poi una cifra maggiore per il carroattrezzi che deve trainarvi fino all’officina più vicina, perché siete rimasti bloccati magari in un luogo molto distante dal vostro domicilio.

Il nuovo liquido da avere in auto

Se hai problemi di batteria scarica, sappi che con il nuovo liquido potrete far ripartire la vostra auto, senza l’utilizzo di cavi, spintoni o il booster. Portatelo sempre con voi e avrete risolto il vostro problema. A dare questo consiglio è il famoso meccanico Scotty Kilmer, il quale ha rilasciato questa informazione sul suo canale YouTube.

In caso di batteria scarica dovrete procurarvi il liquido di avviamento, il quale è reperibile in qualunque negozio apposito del settore automotive. Spruzzatelo nel filtro dell’aria motore e vi aiuterà ad attivare la prima combustione che vi servirà per far partire l’auto e farvi raggiungere l’officina più vicina per sostituire il componente meccanico. Badate bene che oltre allo spray, avere anche il booster sempre dietro è molto importante. Sono tutti palliativi che vi aiuteranno a raggiungere il vostro meccanico di fiducia senza dover contattare l’assistenza stradale.