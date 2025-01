Incidente, questo è il primo dettaglio che va a vedere la polizia | Finisci nei guai anche senza nessuna colpa

Quando si verifica un incidente automobilistico, per valutare le responsabilità e capire cosa sia successo le autorità svolgono delle indagini

Naturalmente ci sono una serie di ricerche ed analisi che le forze di polizia sono costrette a svolgere per cercare di valutare e scoprire sia le cause sia il colpevole, al fine di prendere le necessarie misure per chiudere il cerchio e stabilire inequivocabilmente fatti, cause e conseguenze.

Ogni Paese europeo segue ovviamente le sue procedure, ed effettua le sue indagini con le forze dell’ordine locali che seguono iter differenti a seconda del tipo di analisi sono abituate ad effettuare sulle autovetture coinvolte nel sinistro.

In alcuni casi, come per esempio nel caso della Guardia Civil spagnola, viene effettuata anche una analisi particolare, che non molte persone conoscono, che dovrebbe aiutare a scoprire le cause dell’incidente automobilistico e anche di chi sia stata la piena responsabilità.

Le indagini della Guardia Civil

In Spagna, ad esempio, la Guardia Civil svolge sempre un’indagine dopo un incidente per analizzarne le cause e scoprire il colpevole, e soprattutto si occupa di analizzare un particolare molto specifico che non molte persone conoscono.

Secondo le statistiche, solo nel 2022 si sono verificati in Spagna circa 100.000 incidenti stradali tra autostrade e strade urbane, e secondo le analisi effettuate la cosa normale è che prima o poi tutti o quasi tutti gli automobilisti devono affrontare uno. Si tratta infatti di un dato che, lungi dal diminuire, cresce ogni anno di circa 10.000 incidenti.

Quel piccolo particolare rivelatore

Normalmente i momenti successivi ad un incidente sono molto confusi e la priorità assoluta deve essere che non si verifichino più incidenti a causa di auto lasciate in mezzo alla strada o di persone coinvolte che solitamente restano nella zona controllando i danni e completamente ignare del rischio che corrono. Infatti, come dice la Guardia Civil, la priorità dovrebbe essere quella di segnalare l’incidente con i triangoli o con la nuova luce di emergenza V16 . Vale la pena investire tempo prezioso in questo, evitando così di peggiorare la situazione.

Anche se non è noto, c’è un’informazione che gli agenti controllano sempre. In questo caso si tratta della velocità alla quale viaggiavano i veicoli, per la quale bisogna solo verificare il contachilometri dei veicoli coinvolti. Il tachimetro dell’auto infatti è dotato di un sistema di sicurezza che memorizza la velocità alla quale si è verificato l’incidente. Nei cruscotti di tipo analogico, infatti, la lancetta del tachimetro rimane fissa alla velocità che indicava prima dell’incidente. Un sistema che aiuta molto nelle indagini.