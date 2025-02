Basta monopattini, da domani non potrai più portarlo in giro: sono arrivati all’accordo definitivo | Obbligo di lasciarlo lì

Da anni invadono le nostre strade, ma adesso è cambiato (quasi) tutto: nulla sarà più come prima per gli appassionati dei monopattini.

Comodi, pratici e facili da usare. La descrizione potrebbe riguardare mille oggetti che sono entrati da tempo nella nostra vita quotidiana e dei quali ben presto abbiamo appreso di non riuscire a fare a meno.

Del resto al giorno d’oggi si va perennemente di corsa, la sveglia del cellulare suona sempre troppo presto e le 15-16 ore che non si trascorrono dormendo non bastano mai per incastrare tutto ciò che riempie le nostre giornate.

Lavoro, svago e un po’ di sana privacy, tra affetti e l’inevitabile relax. Non c’è un attimo di respiro e allora come non farsi stregare da qualcosa di immediato come modalità d’uso, ma soprattutto utilissimo a risolvere uno dei macro-problemi dei tempi moderni, quello legato ai trasporti?

Stiamo parlando dei monopattini elettrici, invenzione che ha sta trovando larghissimo uso da parte dei più giovani, ma non solo. Li troviamo da anni pressoché ovunque. Attraversano la strada sui passaggi pedonali, sfrecciano sui marciapiedi, ma a volte anche davanti a casa nostra, abbandonati non si sa bene per quale motivo.

Nuovo codice della strada, giro di vite per i monopattini: tutte le novità

Anzi, si sa, dal momento che una volta finita la carica non si può far altro che scendere e proseguire il tragitto a piedi. Lo scorso 14 dicembre sono entrate in vigore le nuove regole del Codice della Strada con novità importanti che riguardano anche i monopattini elettrici in Italia, introducendo obblighi e divieti aventi due finalità: renderli più sicuri e incentivarne un uso consapevole e responsabile che rispetti tutti.

In attesa che divengano operativi gli obblighi di targa e assicurazione RC le nuove regole si aggiungono a quelle già in vigore dal 2022, ma il cui rispetto è stato piuttosto intermittente. Peraltro il boom del numero dei monopattini negli ultimi 24 mesi ha imposto un ulteriore giro di vite. La prima novità riguarda l’introduzione del casco obbligatorio, prima imposto solo ai minorenni.

Monopattini vs marciapiedi: ora è lotta senza quartiere

Da dicembre, inoltre, i monopattini elettrici possono circolare solo sulle strade urbane con limite di velocità fissato a 20 km/h, che si riduce a 6 km/h nelle aree pedonali, ma non potranno più muoversi su marciapiedi e piste ciclabili. Eccola la prima svolta sostanziale, che ha scatenato parecchie perplessità e polemiche proprio riguardanti la sicurezza. Marciapiedi vade retro, quindi, in senso assoluto. Non solo per quanto riguarda il transito.

Le nuove regole, infatti, vietano di lasciare il monopattino sui marciapiedi anche in sosta, a meno che non ci siano aree apposite create dai Comuni, peraltro ancora piuttosto rare. Parcheggio consentito negli spazi per le biciclette, i ciclomotori e i motoveicoli, ma anche in questo caso le voci contrarie non sono mancate, alla luce degli spazi già ridotti per i mezzi a due ruote a motore e non in strade ormai quasi completamente appannaggio delle auto. Insomma, legge che fai, polemica che trovi, ma il Governo promette lotta senza quartiere verso i trasgressori, con multe fino a 400 euro.