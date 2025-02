Codice della Strada, 4.000€ di multa se non hai ancora la delega: la nuova legge Salvini non perdona i distratti | Documento aggiuntivo obbligatorio

4000 euro di multa se non hai ancora la delega, ad imporlo la nuova legge di Salvini che sembra non perdonare proprio nessuno.

Matteo Salvini e le sue nuove regole per quello che riguarda il Codice della Strada è diventato il nuovo spauracchio di tutti gli automobilisti. Era stato annunciato fin da inizio 2024 che ci sarebbe stato un cambiamento radicale per quello che riguarda le normative stradali e il 14 dicembre scorso è entrato in vigore il codice nuovo.

Una modifica importante che espone gli automobilisti indisciplinati a un numero maggiore di multe. Sono già molti coloro che hanno visto emettere delle multe a loro carico, numerose anche le patenti che sono state ritirate nel corso di queste settimane.

Ora però, ecco un’altra regola a creare grattacapi, sembra infatti che coloro che non prestano attenzione alla documentazione che portano con loro in auto, rischiano veramente grosso.

L’assenza di una delega è causa di una multa da 4 mila euro. Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo.

Codice della Strada: le sanzioni sono sempre più elevate

La modifica subita dal Codice della Strada e a cui Salvini ha lavorato per diversi mesi, ha lo scopo principale di rendere le strade italiane molto più sicure. A chiedere un’azione è stata l’Unione Europea, non a caso l’Italia non è stato l’unico paese a intervenire nel merito delle regolamentazioni statali. Se tra gli stati dell’Europa si chiede una certa collaborazione contro i pirati della strada, il lavoro inizia all’interno del singolo stato. E come si prevengono eventuali infrazioni? Ovviamente con delle sanzioni molto più elevate.

Non solo le multe che colpiscono coloro che commettono infrazione hanno un importo più alto di quello che avrebbero avuto in passato, ma si prevedono anche dei provvedimenti accessori, come la sospensione della patente di guida nei casi più gravi.

La delega che ti costa cara

Le nuove regole della strada impongono di portare con se una delega, ma di cosa si tratta? Chi presta la sua vettura a una terza persona, deve fornire una delega che lo autorizzi a guidare il veicolo. Tale documento deve essere presentato in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. La delega deve contenere il nome del proprietario, la targa del veicolo e il periodo di tempo per cui la vettura viene prestata.

Resta attuale la normativa per cui, non è possibile guidare l’auto di un’altra soggetto per più di 30 giorni consecutivi; viene poi fatto obbligo di comunicare anche con la compagnia assicurativa. Per evitare problematiche, altrimenti, potrebbe essere utile utilizzare un contratto di comodato, che deve essere regolarmente registrato.