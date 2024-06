Bahrain in pole per i test pre-stagionali del 2025?

I test pre-stagionali dovrebbero svolgersi in Bahrain nel 2025, come voluto dalla FOM, eppure qualcuno dice Barcellona…

Il Bahrain rimane in calendario per i test, nonostante l’inizio della stagione 2025 avrà sito in Australia. E per questo motivo il paese del Medio Oriente resta importante con il suo circuito di Sakhir, scelto dal 2021 per i test, spostandosi da Barcellona. Questo perché le condizioni meteo sono migliori e più tipiche per una gara di Formula 1. Logisticamente anche il fatto di poter poi cominciare lì la gara evita di dover trasportare vetture e tutto in un altro luogo.

Questa volta però l’ennesimo spostamento è dovuto al Ramadan, che coincide con l’inizio della stagione del 2025. Per tale motivo è impossibile iniziare nuovamente la stagione in Bahrain. Questo non ha di certo evitato dibattiti, tra cui la richiesta di spostare di nuovo tutto in Spagna, almeno per i test e poi iniziare la stagione a Melbourne. Tuttavia però, discutendo con la FOM, la maggioranza ha votato per rimanere in Bahrain nel 2025, poi nel 2026 si vedrà.